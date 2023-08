Buts: 49e Meziani (1-0), 68e Hammod (1-1), 75e Carruana (2-1), 76e Steelandt (3-1). Péruwelz: Lelièvre, Romano (62e Hennebicq), Paternotte, Leleux, Assazock, Meziani (62e Mercier), Steelandt, Panichi (46e Carruana), Dubois (78e Kouvoua), Ruggeri, Delys. Couvin-Mariembourg: Furgiuele, Ravyedts, Aboulaich-El-Ouali, Ghazy (62e Virgo), Tsongo, Kouakou (59e Scivali), Yedoh, Lebrun, Caliskan (59e Hammod), Derenne (64e Bongiovanni), Sacchetti. Cartes jaunes: Meziani, Panichi, Aboulaich-El-Ouali, Tsongo, Kouakou. Arbitre: M. Rochart

Face à un pensionnaire de D3 en pleine reconstruction, les Péruwelziens sont parvenus à faire la différence en deuxième mi-temps. Dès la 13e, un tir signé Paternotte était dévié en corner. Couvin répliquait par Kouakou tandis que la tête de Leleux aurait pu faire mouche à la 19e. Le but de Meziani à la 34e était justement refusé pour hors-jeu.

Après la pause, c’est le remuant Meziani qui ouvrait le score à la 49e en profitant d’une erreur défensive adverse. Deux minutes plus tard, sur passe de Meziani, Paternotte manquait la balle de 2-0. Péruwelz laissait un peu le jeu à son opposant et à la 68e, Hammod, pas assez inquiété aux abords du rectangle, armait une frappe qui faisait mouche. Les Péruwelziens évitaient même le 1-2 lorsque l’envoi de Virgo était dévié de justesse par Mercier sur le poteau.

"On a su mettre un bon tempo"

L’orage passé, Péruwelz repartait de l’avant. À la 73, un beau tir de Carruana était détourné par Furgiuele. Hennebicq suivait et reprenait sur la barre. Et il restait un quart d’heure quand Carruana faisait à nouveau parler la poudre. Son missile finissait en pleine lucarne (2-1). Une minute après, Paternotte filait au but et tirait. Son envoi était repoussé et Steelandt était là pour faire le break.

"Ce qui est positif, c’est le rythme que nous avons su mettre lors de la première période surtout, retenait Nathan Hennebicq. On a vraiment mis un bon tempo. Ensuite, après la pause, ça s’est équilibré. On a pu compter sur des individualités comme Meziani et Carruana. Plusieurs joueurs sont évidemment capables de faire la différence au sein de notre effectif mais, globalement, c’est tout le groupe qui s’est bien comporté. Notre force cette saison, c’est que nous marquons facilement et que nous profitons de nos temps forts."

Faire taire les mauvaises langues

Chez les visiteurs, Vincent Ravyedts revenait sur ce 1-2 manqué de peu. "C’est peut-être le tournant du match, indiquait le joueur couvinois. Nous avons eu du mal à nous adapter à l’adversaire au début. Nous sommes menés sur une erreur individuelle avant de connaître un gros temps fort. Si nous faisons 1-2, le match peut tourner. On a un effectif en pleine reconstruction. Il faut du temps pour trouver les automatismes mais nous sommes en train de réaliser une grosse préparation et on a confiance en nos qualités. On peut montrer quelque chose en championnat et faire taire les mauvaises langues."