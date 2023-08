Coupe: les Anvinois se sont fait rincer à Onhaye

Les gars de Lionel Brouwaeys sortaient d’une grosse semaine et entraient en compétition sans quelques-unes de ses cartouches que sont Afflisio, Fastrez, Defresne, De Vriendt et Gilain, bloqué du dos. Cela ne les a pas empêchés de cartonner, face à une P2 aussi orpheline de plusieurs pions. "On a pris ce match au sérieux, car on sait que ce n’est jamais facile, face à ce genre d’adversaire fort regroupé. Le principal était déjà fait à la pause, avec nos trois premiers buts. Cela nous a facilité la tâche. Et on a continué à s’appliquer, pour faire le plein de confiance", confiait "Antho" Lorenzon qui, ce dimanche, doubla son compteur buts, ouvert depuis la reprise.

Un autre adversaire de la Wapi au prochain tour…

Face aux offensives visitées (et au festival Guerri), le gardien anvinois retarda l’échéance à plusieurs reprises dans le premier quart d’heure de la partie. Mais après l’ouverture du score, sur une déviation d’un défenseur, la correction prenait de plus en plus de consistance, la fin de match tournant même quasiment à la démonstration. "Un match de Coupe de Belgique n’est jamais facile et la fatigue était là, après la grosse charge de travail abattue durant le stage. Mais on a bien fait circuler le ballon jusqu’au bout. Nos attaquants ont marqué et nos jeunes ont eu du temps de jeu. C’est positif, avant d’aborder notre deuxième phase de préparation, avec un amical à la RAAL ce mercredi et notre déplacement à Péruwelz le week-end prochain", précisait le T1 onhaytois, avant de faire plus ample connaissance avec son collègue – et presque homonyme – Michaël Browaeys.

"Oui, c’était fort mais de là à en ramener dix…"

Ce dernier constatait la supériorité de son adversaire. "On savait que l’on se présentait chez un ténor de D3, mais je ne m’attendais pas à en ramener dix. En 30 ans de carrière, ça ne m’était jamais arrivé. Je suis triste pour les joueurs. Mais il vaut mieux que cela arrive maintenant, plutôt que de perdre dix fois 1-0 en championnat. Oui, il nous manquait pas mal d’éléments. Huit, je crois, dont trois défenseurs ! Même si l’on dispose d’un gros noyau et si on a pu compter sur quelques jeunes, ça reste quand même beaucoup. On était en déficit de taille, aussi face à cette équipe. Notre gardien aura réalisé deux-trois sauvetages, puis on encaisse sur un autogoal. Le troisième, on le donne aussi ! Et à partir de là, on a un peu perdu le fil de la rencontre C’est difficile, de garder la même volonté dans ces conditions", concluait le coach des Anvinois.