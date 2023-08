Coupe: le Pays Blanc s’offre un voyage à Ethe

Trois jours après avoir battu le Pays Vert en match amical, le Pays Blanc accueillait un autre club de D3, avec un tout autre enjeu. En première période, les visiteurs montois se montraient supérieurs, sans pour autant se créer de réelles occasions, si ce n’est une tête de Stevens qui frôlait la barre. "En première mi-temps, nous avons un peu trop respecté notre adversaire, tout en souffrant devant son schéma à trois défenseurs", reconnaissait l’entraîneur Romain Delaby.

Un coach qui a su trouver les bons mots à la mi-temps. Car dès la reprise, il n’y en avait plus que pour le Pays Blanc. Haillez pensait avoir mis les siens devant à l’heure de jeu, mais il était erronément signalé hors-jeu par le juge de touche. Ce n’était que partie remise. Dix minutes plus tard, Renard était à la réception de la passe millimétrée de Beugnies pour s’en aller tromper Bauvois, le portier montois.

Ciot: deux poteaux, mais deux buts quand même…

La suite ? Un quasi récital de Ciot sur coup-franc. "Quasi" car, par deux fois, le capitaine antoinien ne trouvait que le montant. Mais, à chaque fois, un équipier surgissait de la deuxième ligne pour accroître l’avantage des locaux. Le but de Berteotti en toute fin de match relevait de l’anecdote. "J’aurais bien aimé qu’une de mes deux frappes ne rentre, mais tant qu’un équipier est là pour suivre, ce n’est pas grave, jubilait Luca Ciot. Je suis vraiment très content de notre après-midi. Il y a la victoire, bien sûr, mais nous nous sommes aussi prouvé que nous pouvions souffrir sans prendre du but voire même sans concéder de grosses occasions à notre adversaire."

Romain Delaby satisfait, mais… perfectionniste !

Son entraîneur Romain Delaby était tout aussi satisfait de ce à quoi il avait assisté, non sans se montrer perfectionniste. "Le but encaissé en toute fin de match gâche un peu mon plaisir. Ma défense et mon gardien auraient mérité la clean sheet. Mais c’est bien de continuer notre parcours. Nous ne gagnerons pas la compétition, mais je sais qu’elle fait rêver", sourit celui qui avait profité de la Coupe pour inscrire un doublé contre Anderlecht en 2010… Mais avant de rêver, c’est un déplacement à Ethe, situé à 250 bornes d’Antoing, qui l’attend. Et c’est ça aussi, la magie de la Coupe…