But: 61e Ingels (0-1). RDS: Pacheco, Droub, Bourouis, Rabei, Elatlassi (66e Di Pietro), Kikasisidi, Ammou, Engels, Lishari, Konte, Boussadia (65e Pipart). Lauwe: Altruy, Messiaen (70e Blomme), Ingels, Nevens (66e Vansteenkiste), Rooze, Hochepied (66e Verhelst), Ducoulombier (66e Vancauwenberghe), Bara, Soenens, Levchenko, Doornaert. Arbitre: M. D’Haeze.

S’il avance semaine après semaine, le chantier de reconstruction de la Royale Dottignies est loin d’être terminé. Opposé à Lauwe, qui devrait figurer parmi les gros bras de la P1, Pascal De Vreese ne pouvait ainsi coucher que 13 noms sur la feuille de match officielle. Malgré le manque de cohésion, les joueurs locaux prennent le jeu à leur compte et se créent quelques belles opportunités durant le premier acte. Ils auraient d’ailleurs pu prendre l’avance sur penalty mais l’arbitre en décida autrement. Lors de la seconde période, les Flandriens, eux aussi avec un noyau incomplet, haussent le ton et mettent la condition physique des Jaune et Bleu à rude épreuve. À la 61e, Ingels met les siens aux commandes et le score n’évoluera plus. "La défaite est logique, reconnaissait Pascal De Vreese à l’issue des débats. Avec un effectif aussi réduit et face à une solide équipe flandrienne, le plan était de jouer au mental et à l’envie. À ce niveau, je suis d’ailleurs très content de ce qu’ont montré tous mes joueurs. En toute transparence, je craignais une lourde défaite, car certains joueurs ne sont pas encore affiliés et d’autres sont encore en vacances." S’il n’est pas mécontent du visage affiché par ses hommes, le coach sait aussi que le travail ne manque pas. "Nous avons souffert physiquement lors de cette rencontre et c’est normal car certains gars ne s’étaient entraînés que deux fois ! Mais voyons le positif: ce premier test sérieux est une réussite, malgré l’élimination."