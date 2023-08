Coupe: du travail bien fait pour le Pays Vert

Il n’y a pas eu de surprise au Stade des Géants où Dinant s’est déplacé avec ses armes, offrant au passage une première période de belle facture, mais la P1 namuroise a dû céder après le repos sous les coups de butoir athois et suite aux réalisations de Revercez et Fosso tombées en seconde mi-temps. Un score de 2-0 qui aurait pu, et dû, être plus lourd si la concrétisation avait été plus présente dans les rangs du Pays Vert et si la réussite n’avait pas boudé les médians Hospied et Vallera.

Le premier cité trouvait deux fois le poteau de Delaite alors que le second voyait le dernier rempart dinantais sortir un réflexe inouï sur une reprise à bout portant avant de claquer sa lourde frappe sur la barre. "Trois fois le cadre m’a sauvé, ça n’arrive pas souvent dans un match, souriait Cyril Delaite, le gardien visiteur. Sur le premier tir sur le poteau, leur numéro 10 joue super bien le coup en regardant ma position avant de tirer. Il voit que je suis un peu avancé et tente son lob. Je suis vu mais pas mon piquet ! Sur sa seconde tentative, là, je pense plus qu’il veut centrer mais retouche l’armature du but. Et j’ai encore poussé un ouf de soulagement quand je dévie la frappe de loin sur la latte. On peut dire que j’ai eu de la chance avant le repos."

"Je ne pouvais pas avoir la baraka tout le match"

Il en avait un peu moins sur l’ouverture du score à la 67e de Revercez qui reprenait un centre en retrait de Fosso. "Le ballon touche à nouveau… mon poteau avant de me rebondir sur le front et finir au fond des filets. Manque de pot mais je ne pouvais pas avoir la baraka durant tout le match non plus, reconnaissait Cyril Delaite qui s’inclinait une deuxième fois à dix minutes du terme face à Fosso qui profitait du bon travail des rentrants Cortvrint et Dekampener. On se prend logiquement le 2-0 car on était à la peine sur le plan physique. On a senti la différence de division à ce niveau. On est éliminé mais on doit être fier de notre match. On a été bon en première période, surtout durant les 20 minutes initiales. On retiendra cette belle expérience face une D3 qui nous a bien accueillis avec ses bénévoles. Une bonne mentalité !"

Seule ombre au tableau: Mundine touché au genou

On se doute que les joueurs du Pays Vert apprécieront le compliment, eux qui ont offert une prestation plus consistante qu’en amical au Pays Blanc quelques jours plus tôt. "On sent qu’on progresse, notait Yorick Fosso , même s’il y a encore pas mal de travail ! On prouve qu’avec ce premier match officiel, on monte en puissance après plusieurs duels amicaux. On voulait se servir de ce match de Coupe afin de montrer qu’on était sur la bonne voie. On l’est même si, devant, on peut faire bien mieux car on a galvaudé des occasions, moi le premier ! Dans certaines situations, on se devait de faire mieux. Maintenant, on n’est qu’au début de la saison. Il y a des nouveaux à intégrer et il faut donc du temps."

Buteur et passeur, l’attaquant fait partie de ces joueurs qui sont arrivés cet été. "Et je me sens bien au Pays Vert. J’ai été très bien accueilli. Le fait d’avoir marqué et donné un assist ce dimanche me mettra en confiance pour la suite." Ce sera ce prochain dimanche contre Londerzeel, une D2 ! "Un bel adversaire qui va nous donner une réplique de qualité, et ce n’est pas plus mal ! Il faudra juste donner trois fois plus que ce qu’on a fait ce week-end pour être à la hauteur et avoir une chance de passer encore un tour."

Seul ombre au tableau pour le Pays Vert: la sortie prématurée de Mundine touché au genou après un quart d’heure.