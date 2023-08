Parfum de revanche pour l’honneur dans le duel des meilleurs ennemis

Week-end en deux temps avec, samedi, la journée finale lors du Tournoi de Wieze. On y suivra avec attention la prestation d’Isières, qui s’est débarrassé mardi de Thieulain et Maubeuge pour décrocher sa place de demi-finaliste aux côtés de Baasrode, Kerksken et Wieze, qui, jeudi, a validé son billet en dominant Kastel et Ninove. Le tirage au sort des demi-finales a réservé une finale avant la lettre avec Kerksken qui affrontera Baasrode en seconde lutte du jour. Isières aura, lui, un bon coup à jouer face à Wieze. Du quatuor, qui succédera au palmarès à Maubeuge ?