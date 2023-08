P3A: la prudence reste de mise à Béclers

Il est vrai que le club a connu certains bouleversements, à l’image de la décision d’arrêter la P4, une équipe B qui pouvait pourtant être bien utile pour le coach principal qui a souvent composé avec un nombre impressionnant de blessures et d’absences diverses… "Je vous dirai en fin de saison si c’était une bonne décision. En attendant, il faut faire avec les moyens du bord et je récupère cinq jeunes de cette P4 qui compenseront les départs des Tételain, Degouys et Velghe, autant de garçons qui étaient très précieux dans l’équipe. Comme chaque année, on a eu du mal à recruter des joueurs extérieurs. Si l’arrivée de Thibaut Castel était officielle depuis un bon moment, on a aussi réussi à attirer Axel Rigaux et Thomas Picron, qui seront précieux, ajoute le coach mouscronnois, qui se plaît toujours autant à Béclers. C’est un club familial où l’excellente entente entre les joueurs est un réel atout. Chacun essaie de faire de son mieux mais le foot n’est hélas pas toujours pas priorité des garçons. Par contre, si on arrive à les amener au terrain, ils se donnent toujours à 100%. Malgré cette excellente ambiance, Béclers n’est pas forcément un club qui attire, car beaucoup pensent que l’herbe est plus verte ailleurs."

Les Vert et Blanc ont malgré tout réussi une bonne entrée en Coupe en s’imposant à Herseaux B, ce qui a rassuré en partie Philippe: "C’était solide avec quelques bons renforts de P2. Nous étions quinze, dont quatre garçons qui n’étaient pas encore montés sur une pelouse cet été. Notre première prestation restera comme correcte et réaliste."

"Que réservent les équipes B ?"

Il faudra confirmer ces bonnes dispositions dans un championnat que le coach annonce ouvert: "C’est difficile d’imaginer une équipe survoler le classement mais Velaines, avec ses nombreux renforts, s’annonce comme un candidat au titre. Péruwelz B et Taintignies suivront sans doute de près mais la grande inconnue reste de savoir ce que les équipes B pourront revendiquer. Je pense notamment à Luingne, qui dépend beaucoup de son équipe fanion. Pour notre part, si le collectif fait généralement ses preuves, je redoute un peu les aléas de la vie qui influencent fortement, et certainement plus qu’ailleurs, les prestations de l’équipe."