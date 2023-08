P2A: se maintenir… dans la colonne de gauche pour Bernissart !

Côté sportif, c’est pareil: "On souhaitait la montée car, en P2, ça joue mieux. Si je ne vois pas du beau foot, alors autant rentrer chez moi faire mon jardin !" Le nouveau challenge ne lui fait pas peur du tout. "Cette série comporte quelques grosses cylindrées comme Mouscron et Luingne mais seule compte la vérité du terrain. Une fois que l’arbitre a sifflé, les bonshommes d’en face ont comme nous une tête, deux bras, deux jambes et deux pieds." Avant de clôturer par les objectifs: "Le groupe vit bien, tout a l’air de bien se passer et on espère la colonne de gauche. La différence entre la P3 et la P2, c’est surtout une question de rythme. Je ne m’inquiète pas : une bonne partie des joueurs ont déjà évolué plus haut."

"Si on peut titiller les meilleurs"

Jean-Charles Fabrel, le coach, se montre un chouïa plus réservé: "L’objectif est de réaliser une belle saison, évidemment, mais la donne a changé: autant on était considéré comme favoris l’an passé, autant on sera les petits Poucets, mais c’est un statut qui m’arrange bien, ça évitera de se mettre de la pression inutile. Le but est évidemment de se maintenir le plus vite possible, mais on est des compétiteurs : si on peut titiller les meilleurs, on ne se gênera pas. Le niveau de la série est relevé, je ne vois pas d’équipe faible, surtout que les promus ont bien recruté. Ce qui fera la différence, c’est l’état d’esprit. Les meilleurs noms sur le papier ne l’emportent pas forcément."

Il pointe les atouts de son groupe: "Il est de qualité, j’ai confiance. Je suis content des semaines de préparation." C’est un discours qu’on n’a pas l’habitude d’entendre à cette époque ! "Je préfère toujours voir le verre à moitié plein." Avant d’envisager sa crainte principale: "Les grosses blessures ! J’espère vraiment qu’on sera épargné parce que ça n’a pas vraiment été le cas la saison passée. " Et de conclure avec son trio de favoris: "Luingne va vouloir remonter très vite, j’en fais donc mon favori. Juste derrière, la Squadra Mouscron et son recrutement impressionnant. Pour la troisième place, c’est bien plus compliqué parce qu’il y a énormément de prétendants: Obigies, Anvaing, Estaimbourg et j’en oublie certainement."