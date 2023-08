P1 : s’adapter à un autre système de jeu pour Molenbaix

Une occasion loupée qui a eu des conséquences sur l’effectif. Plusieurs garçons sont en effet partis dont Sylla et Dezitter sans oublier d’autres pions aussi importants. "On ne s’en cache pas: devoir remplacer un duo aussi prolifique est compliqué ! Pour le moment, nous peinons à trouver ceux qui les feront oublier. Le bilan actuel des rencontres amicales, si l’on excepte le match en déplacement à Wiers, n’est pas exceptionnel… On n’a marqué qu’une seule fois en trois rencontres tout en concédant huit buts dont six à Westhoek. Scorer sera donc plus difficile. On recherche d’ailleurs un attaquant qui pourra compléter la ligne offensive… Par ailleurs, on a gardé la même défense et renforcé notre entrejeu. Et l’animation est aussi satisfaisante ! La solution passera par un autre système, oubliant le jeu en profondeur que prônaient les qualités de Sylla. Mais nous savions que cela prendrait du temps, car douze éléments sont nouveaux chez nous… Nous ne paniquons donc pas car tout le monde n’est pas encore prêt."

Faut-il y voir une modération des ambitions ? "Absolument pas, car les ambitions restent les mêmes. L’objectif minimum est de jouer le tour final, même si nous savons que nous nagerons avec d’autres gros poissons au sein de la série. Et si nous pouvons livrer bataille pour le titre, nous n’allons pas nous gêner pour tenter de le décrocher."

Toujours un peu à l’étroit

Avec un budget inchangé et un respect des nouvelles règles financières émises par la fédé, Molenbaix voit l’avenir en rose… C’est d’autant plus vrai que les affiliations de jeunes sont toujours aussi nombreuses. "Après notre stage estival, nous enregistrons de dix à vingt affiliations. Nous en sommes très contents, mais nous devons trouver des solutions par manque de place offerte par nos propres infrastructures. Et c’est pourquoi certaines équipes iront s’entraîner à Hérinnes pour soulager la grille horaire molenbaisienne. Avec douze équipes de jeunes, quatre formations adultes et une prochaine “vétéran”, nous n’avons pas d’autres choix.

Quant aux infrastructures elles-mêmes, nous avons accueilli une mauvaise nouvelle car le passage au LED ne sera pas subsidié. Notre bail des installations basé sur 14 années n’est pas suffisant, il en faut au moins… 27. Il faudra dès lors se mettre à table avec le propriétaire et la Commune."

Une cohésion à recréer

La traditionnelle question des points forts et points faibles de l’effectif a été posée au staff molenbaisien et c’est le T2 Charly Vanherpe qui s’y est collé. Pour le positif: "Il y a plus de profils offensifs différents dans un noyau plus équilibré. Je ne dis pas qu’il y avait une “Sylla” dépendance, mais le jeu n’était pas identique quand il était là ou pas. Nous avons également gardé la même ossature défensive tout en musclant notre entrejeu. Globalement, je suis satisfait du noyau mis en place." Quant au négatif: "Avec douze nouveaux joueurs, il faut recréer une cohésion de groupe, retrouver un état d’esprit commun. Avec le turn-over des vacanciers, les automatismes offensifs doivent encore être mis en place." Pour conclure, le pronostic du podium: "1. Tertre-Hautrage, 2. Gosselies, 3. Molenbaix ou le Pays Blanc."

Le noyau molenbaisien

Entraîneur:Frédéric Debaisieux, assisté de Charly Vanherpe et Olivier Lignian. Gardiens:Anthony Pacco, Loïc Fernez. Défenseurs:Dylan Vincent, Alexandre Deneyer, Diego Dinguidi, Cameron Bomolo, Cyril Debuysschere, Louis Tangle, Cyril Morain, Manu Rei, Antoine Vandenhove. Médians:Mathéo Coqu, Anthony Duchâtelet, Martin Fontaine, Mendy Bouzid, Arthur Deconinck, Iyas Rawash, Jérémy Delattre, Hacene Cherifi, Justin Demaret. Attaquants: Clément Petit, Théophile Bulteel, Émile Plume, Hammadi Diaw, Noé Windels.