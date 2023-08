Kylie Lambert en confiance avant l’Euro

L’Enghiennoise est ainsi devenue vice-championne de Belgique du 400 haies, derrière Nina Hespel dans un temps de 57.88, pas si éloigné de son tout récent record personnel de 57.59. "Je visais un podium et j’espérais même la deuxième place. Y parvenir est génial. Cela me met en confiance pour l’importante échéance qui se présentera la semaine prochaine", se réjouit Kylie Lambert.

Pourtant, à Bruges, les conditions étaient loin d’être idéales. "Le samedi, pour les qualifications, il y a eu de la pluie et le dimanche, c’est le vent qui a perturbé la finale. Malgré ça, mon chrono est bon ! C’est la preuve qu’au-delà d’être en confiance, la forme est là aussi."

Avec cette médaille d’argent, l’athlète du CABW confirme en effet la forme qui est, en ce moment, la sienne, elle qui ne s’est pas gênée pour mettre à mal le plus vieux record francophone chez les juniors dames. C’était il y a quinze jours à Châteauroux ! À Jérusalem, dès les séries prévues le mardi 8 août, dans un coin de la tête de Kylie, il y aura l’envie de s’approcher de ce temps de référence voire de le battre. "Je vais essayer. Une chose est sûre: tout va très bien sur le plan physique. Dans la tête aussi ! Mais je ne veux pas me mettre de pression à l’Euro. J’y vais en me disant que je vais prendre ce qui se présente. C’est ma première expérience à un tel niveau, je suis donc plus là pour découvrir."

"Enfin, j’y suis!"

Une première après deux frustrations ! "Il y a deux ans, j’ai raté le rendez-vous en raison de la fracture d’une vertèbre. L’an dernier, c’était pour deux malheureux centièmes. Là, j’y suis enfin ! Je souhaite en profiter", s’exclame celle qui, sur place, aura le soutien de ses parents et de sa coach Carole Bam.

Aussi qualifiée sur le 400 plat pour cet Euro U20, notre régionale de 19 ans ne se concentrera toutefois que sur les haies. "C’est plus raisonnable ! Cumuler les deux aurait signifié accumuler les courses sur quatre jours de temps. Il y aurait eu un trop gros risque de fatigue. Pour ma première dans un tel championnat, je préfère me concentrer sur ma course de prédilection, soit les haies."

Une compétition qu’elle abordera avec envie mais sans véritable stress. "Ça reste quand même un championnat continental, ce qui amène un sentiment particulier. Mais mon plus gros objectif était de me qualifier. Désormais, j’espère juste aller le plus loin possible, selon le ressenti que j’aurai sur place. On verra bien ! Je sais que je suis en forme et que je vais pouvoir donner le meilleur de moi sans aucune appréhension, conclut Kylie qui, cette semaine-ci, n’a pas changé ses séances d’entraînement, adaptant juste les horaires. Mardi, les séries sont prévues tôt. Je suis dès lors allée courir plus tôt ces derniers jours pour habituer mon corps. "