Coupe du Hainaut: des têtes connues de P2 tomberont d’office

D’autres n’ont pas la chance de jouer un voisin mais au moins l’opportunité d’évoluer à domicile. Ce sera le cas de Thumaide B (18 h) et d’Houtaing qui accueilleront Wasmuel et Hensies. Flobecq affrontera Pâturages, Havinnes se mesurera à Quévy-Genly ! Vacresse viendra du côté de Tournai pour y défier les "B" du FC. La Renaissance Mons B sera au menu des "B" de Néchin (17 h 30).

Pour les autres, il faudra se déplacer. Enghien B ira à Wasmes et Harchies-Bernissart à Hornu B. Direction Jemappes et Flénu pour Rumes et le Risquons-Tout qui y affronteront les équipes B. Wiers jouera à Cuesmes et Herseaux du côté de Mesvin. Quévy-Genly B servira de destination à la Montkainoise tandis que Meslin ira saluer l’Entente Nord. Et un peu plus tard, à 19 h 30, Havinnes B se produira au Borina Quaregnon.

À côté de ces matches dominicaux, pointons deux rendez-vous dès le samedi – Péruwelz B reçoit Lens et Ellezelles se rend à Hensies ; un coup d’envoi à 18 h ! – et trois repoussés au mercredi, Anvaing allant à Neufvilles, Isières accueillant Templeuve et Estaimbourg jouant à Luingne. Avec là aussi des têtes connues de la P2 qui tomberont d’office !