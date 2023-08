Après une première mise en bouche assez digeste contre la P2 de Jumet, Péruwelz s’attaque directement à un plat plus consistant avec la venue de Couvin. Voilà un test grandeur nature à une quinzaine de jours de la reprise en championnat de P1 ! Eh oui, on y sera très vite ! Pour Jonathan Krys, il faudra gommer quelques soucis entrevus contre Jumet. "On s’est montré très efficace devant le but. Par contre, je voulais voir une équipe qui imposait bien plus son rythme, surtout en première période. Ce fut le cas jusqu’au 4-0 après la reprise, quatre buts de très belle facture d’ailleurs issus de belles phases de jeu. Le groupe vit bien et c’est positif pour l’avenir. Ce match tombe à pic dans la préparation. On a rencontré une autre D3, à savoir Belœil, contre qui on avait montré de belles choses. Mais d’un match amical, on passe à une rencontre officielle pour laquelle je souhaite qu’on soit à la hauteur. Si Milito sera absent pour raisons professionnelles, Carruana devrait être présent sur le front de l’attaque." En cas de succès, les gars de la Verte Chasse recevront le gagnant d’Onhaye-Anvaing.

CS Onhaye – AC Anvaing

Et sur le papier, le duel joué en terres namuroises devrait tourner logiquement en faveur des joueurs locaux, le statut de D3, et même de très bonne D3, jouant clairement en leur faveur. Onhaye, c’est du connu, car un adversaire vu à plusieurs reprises en championnat quand il se déplace à Ath et à Tournai, jusqu’à la défunte saison. Un adversaire très costaud qui joue chaque fois le haut de tableau. Du lourd, donc, pour Anvaing qui essaiera juste de profiter de l’expérience, l’AC ayant déjà réussi son parcours en Coupe en éliminant, en derby, le week-end dernier, la P1 de Molenbaix. Rien à perdre, tout à gagner pour nos Rouge et Bleu: "Tout match est à jouer de toute façon. On jouera crânement notre chance comme on le fait à chaque fois", notait très justement Axel Hustache, buteur unique au tour précédent.

Pays Blanc – Saint-Symphorien

Encore en rodage offensif contre Obigies, le Pays Blanc devra être plus précis devant la cage visiteuse ce week-end s’il veut vivre le troisième tour. Les pensionnaires de P1 n’auront pas 36 occasions de but face à une bonne D3. Il faudra aussi éviter les erreurs défensives comme celle qui avait permis à Obigies d’égaliser. Bref, les hommes de Romain Delaby devront sortir la prestation sans faille s’ils veulent créer la surprise. "Mais tout est possible sur un match. On avait déjà rencontré deux formations de D2 avant de se préparer mercredi contre le Pays Vert, un calibre identique. On n’est pas favori mais on croit en la glorieuse incertitude du sport, Saint-Symphorien étant en reconstruction, dit le coach antoinien. Chez nous, Lesage et Toussaint sont partis en vacances alors que Faia y est encore. De plus, Colasante s’est blessé à la cheville contre Obigies et sera absent. Mais on a un noyau conséquent. Ceux qui joueront ce dimanche devront prouver qu’ils peuvent briguer une place de titulaire. Dans les buts, on aura Thomas Willocq, une alternance entre les gardiens annoncée lors de la reprise."

CS Pays Vert – US Dinant

Quelle entrée en matière fournira le Pays Vert ce dimanche à domicile ? La D3 du stade des Géants disputera son premier match officiel de la nouvelle saison. Pour l’occasion, c’est la réception de Dinant qui les attend. Une P1 de la province de Namur qui ne sera pas sans rappeler la P1 du Pays Blanc chez qui les troupes de Pascal Verriest ont perdu en semaine ! "On n’a pas été bon durant ce dernier match amical, reconnaît le coach athois. Du moins en première période ! Mais ça peut s’expliquer par le fait que je fais tourner l’ensemble du noyau car je veux voir chacun à l’œuvre. Toutefois, on a aussi besoin de créer des automatismes. Avec ce premier tour de Coupe, on entre dans une autre phase de la préparation. Un effectif plus réduit risque de se créer. On verra déjà ce dimanche ce que les joueurs convoqués auront à nous proposer. On sait qu’on a la pression du favori car c’est une D3 qui reçoit une P1, mais dans le foot, rien n’est jamais écrit à l’avance. Il faudra se méfier mais la qualification doit tomber, surtout à la maison. Ce serait, à titre personnel, une déception si on est éliminé d’entrée de jeu. On a la possibilité de jouer une nouvelle fois à la maison si on bat Dinant. Ce serait alors face à Londerzeel, une formation de D2 qui nous permettrait de voir où on en est réellement."

RFC Gilly – RUS Belœil

Comme le Pays Vert, Belœil joue son premier match à réel enjeu à Gilly ce dimanche. Comme il le dit lui-même, Jérémy Descarpentries n’est pas magicien et son tout nouveau groupe doit encore trouver quelques repères. Tout comme Rome, Belœil ne se construira pas en un jour… "L’objectif est de passer un cap chaque semaine, continuer à progresser, trouver un maximum de connexions. On sait qu’il y a encore pas mal de progrès à effectuer, mais ce groupe est sérieux et a envie de bien faire, souligne le T1 de la RUS. On essaie de mettre des choses en place dans le jeu de combinaisons et il va falloir que l’on soit plus solides aussi dans l’équilibre du bloc." Après une première sortie vraiment encourageante face à Péruwelz, Belœil s’est montré moins inspiré contre Vlaamse Ardennen. Mais pas de quoi paniquer pour autant. "Nous en sommes à treize séances de travail, matchs compris, mais il faut du temps. C’est toujours plus facile de travailler avec un groupe qui est déjà en place depuis un an. Ici, tout est nouveau et c’est plus compliqué." Jérémy Descarpentries aimerait encore étoffer son noyau d’ici la fin du mercato et il faut s’attendre à quelques arrivées dans les jours et les semaines à venir. "Le but est de se renforcer dans plusieurs lignes." Pour ce déplacement, il sera privé de Kragbe, Pape Dione et Coehlo, blessés. Debenest est, lui, incertain.

JS Isières – FC Flénu

On a beau être début août, Isières et Flénu en seront déjà à leur deuxième affrontement ce dimanche. "On s’est en effet affronté le 25 juillet", commentait Johan Devos, le coach de la JS. Il s’agissait d’un amical programmé en tout début de préparation, qui plus est en déplacement. La donne sera ainsi différente cette fois: une rencontre officielle, après une préparation un peu plus avancée, à la maison ! Il n’empêche que Flénu, ça reste Flénu. Une D3 qui vient certes de monter mais qui a une qualité de jeu vantée par énormément d’observateurs qui en font déjà la bonne surprise de son championnat. C’est aussi le plaisir de recroiser Philippe Venturoso, lui qui est déjà revenu dans la région en milieu de semaine lors de l’amical que ses hommes ont perdu 5-2 à Acren-Lessines. D’une D2, les Rouges passeront à une P2 qui s’est sortie, une semaine plus tôt, du piège tendu par Luingne B, aux tirs au but. Un scénario qui, s’il se répétait, tiendrait cette fois de l’exploit !

Spy – AC Estaimbourg

Duel P1-P2 pour Estaimbourg qui se déplacera à Spy, un adversaire de la province de Namur qui a dû recourir aux tirs au but pour passer le premier tour. C’était face au RCS Condruzien ! Pour les Estaimbourgeois, la qualification a été moins difficile à aller chercher, même s’il a fallu le temps afin de débloquer la situation. Mais une fois que le verrou de Morlanwelz a été déjoué, tout a roulé pour l’AC qui a assurément une belle carte à jouer chez les gars de Rudy Anciaux