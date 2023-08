L’ambition est de toujours faire mieux à Péruwelz

Avec un noyau différent, les ambitions de Péruwelz restent identiques. "Nous avons perdu des pions importants comme Delattre, Berte, Guelton ou Heddadji. Si on est paré avec certains joueurs expérimentés qui nous ont rejoints, quelques interrogations subsistent pour de plus jeunes éléments qui auront tout à prouver. À ce titre, on doit encore regretter le départ de jeunes du club qui avaient pourtant donné leur parole. Sur cinq éléments intégrés au noyau A, seuls deux sont restés. Comme d’autres clubs, on doit s’adapter aux nouvelles mentalités… Un accord peut être bafoué à tout moment ! Difficile de faire confiance dans ces conditions…"

Quant aux ambitions: "Elles demeurent sensiblement les mêmes: un Top 5 en championnat et faire un peu mieux en Coupe du Hainaut pour laquelle on accorde toujours de l’importance. À ce titre, je trouve ahurissant que deux clubs de P1 doivent se rencontrer dès leur entrée en lice

(NDLR: Péruwelz jouera contre PAC Buzet). N’y avait-il pas un chapeau contenant uniquement les clubs de l’élite ?"

Si Jonathan Krys et Sylvain Binon sont restés aux commandes du groupe, un troisième larron vient s’y ajouter. "Dès le mois de juin, il a été convenu que je compléterai la prise en charge du groupe, confirme Patrice Meurant. Chacun a ses tâches précises. Et en ce qui me concerne, ce sera la préparation physique, les phases arrêtées et l’aide au coaching de Jonathan."

Un appel est lancé aux différentes instances

Sur un plan purement financier, Péruwelz n’échappe pas aux difficultés que beaucoup d’autres rencontrent. "Cet aspect constitue toujours un gros problème. Si nous sommes déjà en ordre par rapport aux nouvelles exigences pour le foot amateur, nous sommes encore en attente d’une véritable aide de la Ville depuis trois ans. C’est assez ubuesque !", regrette Patrice.

L’école des jeunes pose également souci. "Il y a de moins en moins de joueurs alors que les formateurs restent une denrée rare. Je pense que les instances doivent à tout prix revoir leur copie. On a multiplié les catégories sans prendre en compte le réservoir disponible. Il serait bon d’en revenir à des tranches d’âge de deux années. De plus, les déplacements sont de plus en plus longs pour certaines catégories. Écologiquement, ça n’a pas trop de sens. On assiste d’ailleurs à de plus en plus de forfaits en cours de saison. C’est pourquoi, je crois qu’il est temps que les instances revoient la politique globale pour nos jeunes", conclut le manager du club péruwelzien.

"Des recrues qui collent à l’ADN du club"

Prise de température auprès du coach Jonathan Krys pour relever les points positifs de son groupe de joueurs: "Je suis très satisfait du recrutement, tant du point de vue sportif qu’humain. Dès la reprise au mois de juillet, j’ai fait connaissance avec des joueurs posés et intelligents qui collent à l’ADN du club. Ils apporteront une plus-value et représentent assurément un gage de réussite. Il faut juste espérer que la mayonnais e prenne le plus rapidement possible." En contrepartie, il y a des petites choses qui font tiquer "Jo": "Nous avons subi le départ de joueurs qui étaient des cadres, à la fois sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Heureusement, quelques postes ont été remplacés à bon escient. D’autre part, une reprise du championnat le 20 août nous oblige à jongler avec les vacanciers. Ce n’est pas évidemment de former un onze de départ, mais je n’ai pas à me plaindre par rapport à d’autres", confie un entraîneur qui s’est pris au jeu du pronostic. Voici son Top 3, dans l’ordre: "Je cite Gosselies, Tertre-Hautrage, Molenbaix." Soit le même trio que Romain Delaby, son collègue du Pays Blanc.

Le noyau péruwelzien

Entraîneur: Jonathan Krys, assisté de Sylvain Binon. Gardiens:Corentin Lelièvre, Justin Surmont. Défenseurs:Nathan Hennebicq, Gaëtan Delys, Théophan Dupire, Boris Mercier, Florent Dubois, Diego Assazock, Romain Drouven, Maxime Ruggeri. Médians:Sven Leleux, Vincent Milito, Maxence Andry, Sam Leleux, Remi Wattier, Kylian Vanhoutte, Hugo Panichi, Louis Steelandt. Attaquants:Amar Meziani, Jean-Paul Bangala Tofifi, Savio Carruana, Melvin Romano, Quentin Paternotte, Terence Kouvoua Toutou.