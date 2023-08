Double bonne nouvelle à la REAL: un succès en amical, la signature de Vroman

Alors que Tournai, Belœil et le Pays Vert prestaient mercredi soir en amical cette semaine, Acren-Lessines l’a fait dès mardi avec la réception de Flénu, vainqueur du tour final interprovincial et donc promu en D3A ACFF. Un opposant évoluant dès lors un cran en dessous des Camomilles de la triplette Dehaene-Milone-Delanghe et entraîné par Philippe Venturoso qui a été de passage sur le banc acrenois dans un passé pas si lointain. Un adversaire qui est reparti avec un revers dans les valises, sur le score de 5-2. La faute entre autres à Mathéo Vroman qui a réussi le test qui lui était proposé par le club de la REAL qui, vu le contenu de sa prestation, n’a pas hésité à le faire signer. Double buteur, l’ex-attaquant de La Louvière a activement pris part à la victoire de ses nouvelles couleurs, avec la récompense d’y signer dès le lendemain. Formé à Mouscron, l’offensif français constitue une recrue de choix pour les Acrenois qui continuent à se préparer en vue de la première sortie officielle de leur saison qui s’effectuera le dimanche 13 août en Coupe à Gilly ou à Belœil.