Amicaux: les jambes étaient manifestement lourdes

Belœil – Ardennes Flamandes 2-3

Belœil a très bien débuté face aux pensionnaires de P1 flandrienne puisque Flammia trouvait l’ouverture dès la 3e et avait même l’occasion de doubler la mise. Mais petit à petit, les hommes de Jérémy Descarpentries se sont montrés plus imprécis. El Ghandor faisait 1-1 peu après la demi-heure. Le coach effectuait plusieurs changements à la pause. Les visiteurs prenaient l’avantage par Cadron à la 50e. Les trombes d’eau ne facilitaient pas la tâche des acteurs. En fin de match, Cadron signait le 1-3 et Kimbaloula, accroché dans le rectangle, se faisait justice à la 90e pour le 2-3. "On a très bien entamé la rencontre, avant de se mettre en difficulté. On ne concède pratiquement rien à l’adversaire mais on prend un but sur phase arrêtée. Puis, on a fait beaucoup de changements. En phases offensives, on aurait dû mieux préparer nos actions au lieu de se précipiter. On a forcé alors qu’il n’y avait pas un gros pressing adverse. Défensivement, le bloc était souvent trop étiré. Il s’agissait de notre treizième séance et il faut continuer le travail", indiquait le coach qui avait pu compter sur Zimine, Gassama, G. et J. Flamant, Chaïbi, Flammia, Azabe, Kimbaloula, Loucheur, Mukala, Kaiser, Onkeya, El Ouahab, Déreumaux et Sera Orfeo.

Pays Blanc – Pays Vert 2-1

Avec vingt noms repris sur la feuille de match, le but premier de Pascal Verriest lors de l’amical à Antoing était de faire tourner son effectif en donnant du temps de jeu à chacun, ce qui a eu le tort de dérégler la mécanique à certains moments, la P1 du Pays Blanc en profitant pour scorer à deux reprises et l’emporter 2-1. "Trop de mauvaises passes en première période, avouait le coach. C’était mieux après la pause même si on n’a pas pu éviter la défaite. Ce genre de coup de moins bien, ça arrive en phase de préparation. C’est juste qu’on ne doit pas le répéter." Un attaquant a été mis à l’essai lors de ce match. Et c’est d’ailleurs ce joueur qui a trouvé l’ouverture. "Il sera sans doute revu !"

Tertre-Hautrage – FC Tournai 1-2

De leur côté, les Sang et Or se sont imposés au stade Saint-Lô grâce à des réalisations signées Brouckaert sur penalty avant la pause et Sylla sur une belle reprise de la tête à une dizaine de minutes du terme. L’égalisation est survenue à l’heure sur un péno suite à une faute de main de Kaba. "On a eu du mal à retrouver notre jeu à certains moments. On sortait d’une grosse séance physique le lundi au cours de laquelle les joueurs ont bien travaillé et on l’a senti, précise Bastien Letellier. Ce n’est pas inquiétant, on attaque le gros du travail, le plus important est qu’il n’y a pas de blessés ! On va encore faire tourner ce samedi à Audenarde – gros test face à une D2 – avant de s’orienter vers la compo de base." Ce mercredi, Tournai a aligné Gianquinto, Brouckaert, Dassonville, Piéraert, Strobbe, Zanzan, Holuigue, Cordaro, Kaba, Henry, Amury. Après la pause, Van Wynsberghe, Destrain, Polain, N’Goy, Calon, Sylla sont tous les six montés au jeu.