P1: un effectif beaucoup plus expérimenté au Pays Blanc

Passerelle U19-premières

Il est vrai que le noyau a fière allure avec des garçons d’expérience qui évoluaient encore en nationale l’année dernière. De quoi revoir les ambitions à la hausse ? "Avec ces renforts, le tour final constitue un objectif abordable. Nous savons fort bien que la concurrence sera rude, mais j’estime que notre équipe est capable d’assumer la pression d’un tel but. Pour mener à bien cette mission, nous avons fait confiance à Romain Delaby. Il est novice à ce niveau, mais son expérience personnelle en tant que joueur est une qualité qui joue en sa faveur. Lui et Jacques Depreter reçoivent ainsi la confiance du groupe. C’est très important pour la cohésion de l’ensemble. De plus, Romain va également s’occuper de nos U19 pour assurer la passerelle avec nos équipes premières. Et toutes nos autres formations de jeunes peuvent disposer de formateurs diplômés. À ce jour, nous avons inscrit quelque vingt-trois équipes pour ce nouveau championnat. L’objectif est de faire progresser l’ensemble et d’intégrer ces jeunes aux différentes équipes premières", raconte le président du club d’Antoing.

Installations à peaufiner

Le Pays Blanc jouera ses matches à domicile, le samedi soir, pour permettre à son équipe B de P2 et à celle reconstruite à Bruyelle en P4 de jouer en alternance à Antoing, le dimanche après-midi. Voilà une excellente nouvelle pour tous les joueurs qui profiteront de superbes installations. "Nous allons rajouter du liège sur notre terrain. Le passage à l’éclairage au LED est également à l’ordre du jour. Enfin, le dossier d’un préau sur notre tribune principale reste aussi gravé dans un coin de nos têtes. Il faudra sans nul doute en discuter avec notre nouveau bourgmestre l’an prochain", anticipe le sympathique président antoinien.

De belles installations à gérer, un noyau à faire pâlir d’envie, tout cela est-il possible financièrement ? "Comptez bien sûr sur nous pour gérer le club en bon père de famille. Nos finances sont toujours saines, on n’a aucune difficulté à remplir les nouvelles exigences des instances pour le football amateur. De notre équipe première en P1 à la plus petite équipe de jeunes, tout est budgétisé et contrôlé pour ne pas dépasser les limites fixées."

Tous des titulaires

Nous avons profité de notre visite au stade Jean Huart pour demander au coach Romain Delaby de nous relever les points positifs de l’effectif mis à sa disposition cette année: "Nous nous sommes bien renforcés en doublant tous les postes. Chacun des joueurs de l’effectif est capable de briguer une place de titulaire. En cas de blessure ou de suspension, on ne devrait donc pas voir la différence sur le terrain. Je pense que nous avons bien visé, tant pour les garçons expérimentés que pour les jeunes promesses." Romain en a fait de même pour les points négatifs: "Nous avons démarré notre campagne de préparation face à des D2 amateurs pour former notre bloc défensif. Par contre, il y a encore du travail pour les phases offensives. La précision de la dernière passe fait de la sorte encore défaut, ce que l’on peut attribuer à un manque d’automatismes normal à cette période-ci de la préparation." Quant au pronostic pour le podium de la P1, l’entraîneur a décidé de pointer, dans l’ordre, "l’USG Tertre-Hautrage , Gosselies Sports (NDLR: soit les deux descendants de D3) , et Molenbaix."

Le noyau antoinien

Entraîneur: Romain Delaby, assisté de Jacques Depreter. Gardiens:Nicolas Cuzzucoli, Thomas Willocq. Défenseurs:Olivier Huyzentruyt, Julien Toussaint, Martin Boulenguer, Sullivan Faia, Loïc Baudry, Jiannis Doison. Médians:Luca Ciot, Milo Hinnens, Ronald Beugnies, Rayan Renard, Gilles Lesage, Alexandre Remson, Yacine Fakhar, Benjamin Duyck, Donovan Haillez. Atta quants: Yanis Derbal, Valentin Ramser, Tom Vanalderweireldt, Gianni Colasante.