Faustine et Logan se partagent neuf titres

Au classement des clubs pour la catégorie des 15-16 ans, le premier classé est le BRABO, le RD Mouscron terminant à la deuxième place. Même résultat pour le RDM en 17 ans et plus, derrière le LGN. Chez les 17-18 ans, victoire pour le MEGA et septième position de Comines.

À Anvers, notre région était représentée par les clubs habituels. Il y avait donc le Royal Dauphins Mouscronnois qui avait engagé cinq nageurs. À la première place, on trouve Faustine Mercier sur les 100, 200, 400 m nage libre, ainsi que les 200 et 400 m 4 nages dans la catégorie 15-16 ans. Mais aussi un Logan Vanhuys qui s’est imposé sur les 400 et 1 500 m nage libre, le 200 m papillon et le 400 4 nages. Signalons la deuxième place de Shannah Dupont sur le 50 m papillon des 15-16 ans et la troisième place sur le 200 papillon des 15-16 ans. Hors du podium, on cite quatre participations aux finales: Sioban Decraene, Shannah Dupont, Gautier Sobrie, Faustine Mercier. Le bilan du RDM est de onze podiums pour neuf fois l’or, une médaille d’argent et une de bronze.

Les Espadons Cominois présentaient deux nageurs avec Louis Lecourt qui s’adjuge la première place en 17-18 ans sur le 50 brasse, aussi la troisième du 100 brasse. Le bilan de l’EC se résume donc à deux podiums pour une fois l’or et une fois le bronze ! Le Cercle Royal de Tournai présentait, de son côté, six participants. Pas de podium à noter, mais il y a eu trois nageurs dans des finales: trois pour Klara Debouvrie, une autre pour Lyse Debouvrie et encore une pour Arthur Varvennes.

Le club des Espadons Leuzois Natation n’alignait qu’un nageur en la personne de Thibault Goffaux pour un total de sept départs ! Pas de podium, mais un meilleur classement de 20e sur le 400 mètres nage libre des 15-16 ans.