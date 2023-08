Un été sans nuage aux Peupliers d’Ath

La semaine passée, ils étaient 210 à participer au tournoi de tennis ! "C’est évidemment moins bien que les 450 inscrits que j’avais pu recenser au printemps dernier, mais c’est très satisfaisant, lorsque l’on sait, par exemple, que j’avais accueilli 217 participants l’an dernier à pareille époque. En mai, notre tournoi avait battu tous les records et je m’étais parfois demandé comment j’allais réussir à le mener à son terme. Mais entre un tournoi presque trop réussi en mai et un autre très correct la semaine précédente, il se confirme que le tennis vit une très belle année. De toute façon, vu la météo de la semaine passée, je vous avoue que je ne suis pas mécontent de ne pas avoir recensé plus de joueurs…"

Un ciel chargé toute la semaine, certes, mais pas un nuage au niveau de l’organisation. Il faut dire que Nicolas Choquet est… rodé. "En plus, j’ai pu compter sur un sacré coup de main de nos voisins du RTC qui avaient bloqué deux terrains toute la semaine en cas de besoin. Nous n’avons dû nous y rendre que pour quelques rencontres, mais merci à eux !"

Du coup, toutes les finales ont pu se disputer en temps et en heure, voire même avant. Sur le coup de 16h dimanche, le tournoi était clos, ce qui doit constituer un record.

Victoire pour "Gus", au club depuis 32 ans

Un bon bilan à la table du juge-arbitrage, mais aussi sur les terrains pour le clan local, qui a notamment vu la victoire de Laurent Elius en messieurs 45 ans 2, aux dépens d’Yves Faure. "L’envie de jouer est toujours là, mais le physique, pas vraiment", rigolait le vainqueur de la catégorie reine en vétérans. Si modeste, "Gus" qui a tout de même montré le dimanche matin qu’il avait pour le moins de très beaux restes. Sur les tournois de mai et de juillet organisés par son club, Laurent a remporté trois tableaux, pour deux à son fils Zacharie en catégories de jeunes. Une belle saison et une belle récompense pour ce fidèle parmi les fidèles. "Je suis affilié aux Peupliers depuis 32 ans, sans jamais une infidélité. Je suis très content d’avoir gagné, mais après un combat de 2 h 30 face à Yves, là, je suis mort !"

Mais l’on est toujours un peu moins fatigué quand la victoire est au bout l’effort…