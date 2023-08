Tournoi de Wieze: Isières surprend Thieulain et Maubeuge

Ce mardi après-midi constituait la tête d’affiche des qualifications car la deuxième poule du Tournoi de Wieze se composait d’Isières, de Thieulain et de Maubeuge: rien que ça ! Le premier cité est toujours délicat à affronter. Le deuxième, c’est trois finales de tournoi jouées cette saison, sans réussite, à Ogy, Alost et au Tillbruck. Et le troisième, c’est trois victoires, à Ogy, Alost et tout récemment à domicile. Ce sont les Isiérois et les Maubeugeois qui se lançaient dans la bagarre en premier lieu. Les Jaune et Vert de la Fraternelle déjouaient les pronostics en battant la formation française 7-6. Celle-ci se reprenait contre un Thieulain déforcé: 7-3. Même sentence pour les Canaris face à Isières qui se qualifie donc !