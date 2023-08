Tour de chauffe pour Belœil et le Pays Vert

Au menu, le Pays Blanc et les Ardennes Flamandes

Pour s’y préparer, le Pays Vert et Belœil ont opté pour des adversaires jouant en divisions provinciales en guise de petit échauffement. Ce mercredi, à 19 h 30, les Unionistes de Jérémy Descarpentries se mesurent aux Ardennes Flamandes, équipe de P1 de Flandre orientale où évoluent les anciens Tournaisiens Foucart et Ivanof, tous deux prénommés Marvin. Bon test pour les gars de Quevaucamps sept jours après la victoire 2-1 face à Péruwelz lors de leur toute première sortie amicale.

Les Athois en seront, eux, au troisième match amical de la préparation ce mercredi. Sur le coup de 20 h, ils évolueront sur le terrain synthétique du Pays Blanc. Quel résultat réussiront les troupes de Pascal Verriest après la victoire 1-0 face à Molenbaix et le partage 1-1 à Kluisbergen ?

Le FC Tournai enchaîne: place à Tertre-Hautrage !

Présents dans le championnat de la D2, soit un échelon plus haut que le Pays Vert et Belœil, Tournai et Acren-Lessines attendront, de leur côté, encore une semaine avant de faire leur entrée en Coupe nationale. Pour les Acrenois, ça pourrait d’ailleurs très bien être synonyme de derby puisqu’ils se déplaceront chez le vainqueur de Gilly-Belœil.

En attendant, la préparation se poursuit chez nos pensionnaires de D2. Après avoir affronté Néchin, le Pays Blanc et l’Olympic de Charleroi, les Tournaisiens iront se mesurer à Saint-Ghislain-Tertre-Hautrage ce mercredi. Un match dont le coup d’envoi est programmé à 19 h 45 ! Un amical parmi tant d’autres prévus par Luigi Nasca. Samedi, les Sang et Or iront en théorie prester du côté d’Audenarde tandis que les deux mercredis suivants, vont se succéder le Pays Vert et Flénu. Notez que cette dernière équipe servait de partenaire d’entraînement à la REAL mardi soir. Avec la réception des troupes de Philippe Venturoso, ancien de la maison acrenoise, les Camomilles en étaient à leur troisième galop d’essai après leur succès 6-0 contre Néchin et le match nul 2-2 de dimanche passé contre Erpe-Mere.