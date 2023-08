Camille Laus: "C'était impossible de mieux faire"

Il y avait des têtes d’affiche à cette édition 2023 du national. À commencer par la double championne olympique Nafi Thiam qui s’alignait sur deux épreuves, le lancer du javelot et le 100 m haies. Autres athlètes très attendues à Bruges, les filles entrant en ligne de compte pour les Cheetahs, le relais du 4x400. Avec une particularité, elles se sont un peu évitées, s’éparpillant dans différentes courses: Cynthia Bolingo et Imke Vervaet sur le 200 mètres, Helena Ponette et Naomi Van Den Broeck sur le 400, Hanne Claes aussi sur le tour de piste, mais avec les haies et Camille Laus sur sa nouvelle distance du 800.

Deux 800 en deux jours

Comme d’autres, Camille arrivait à ces championnats de Belgique avec l’envie et l’ambition de signer un chrono à quelques jours des Mondiaux de Budapest en vue d’obtenir une qualification in extremis. Mais la force du vent n’a pas facilité les choses et alors que la Tournaisienne pouvait se réjouir de remporter son premier titre national sur le double tour de piste, elle regrettait le temps réussi, 2.05.35 étant une marque insuffisante pour décrocher un billet pour Budapest. Pour le 800, les minima ont été placés sous les 2 minutes, 1.59.80 plus exactement. "Mon chrono n’est pas bon et pourtant je suis satisfaite, a déclaré Camille Laus après sa finale. Car, avec cette météo, il n’était pas réalisable de faire plus et mieux. J’ai contrôlé un 800 mètres en partant de la tête pour la première fois et c’est un bon apprentissage. Gagner était le plus important et j’ai réussi. À l’échauffement, je sentais un peu de fatigue, car c’était la première fois que je courais le 800 deux jours d’affilée (NDLR: il y avait eu les qualifs la veille) et j’étais curieuse de voir ce que ça allait bien donner", confiait encore notre athlète régionale.

Un cadeau de la fédé ?

Camille Laus, qui n’a effectué la transition du 400 au 800 que cette année, dispose d’un record personnel en 2.01.35, ce qui la classe à la 75e place au World Ranking. Trop loin, là aussi, pour espérer une sélection pour Budapest via ce critère de la hiérarchie mondiale ! L’athlète de 30 ans en est bien sûr consciente, mais se permettait d’entrevoir, à la sortie de son week-end dans la Venise du Nord, une ouverture… "Le Top 36 du ranking était impossible pour moi, mais je vais discuter avec la fédération pour voir s’il n’est pas possible de faire quelque chose. Je suis de toute façon sur place pour prendre part au relais du 4x400", argumentait Camille.