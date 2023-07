Coupe du Hainaut: quelques surprises et un score fleuve de... 18-1!

Le premier tour de la Coupe du Hainaut a eu lieu ces samedi et dimanche. Un tour uniquement disputé par les équipes de P3 et de P4, comme le veut désormais l’habitude, les formations de P2 rentrant au deuxième tour et les P1 la semaine qui suit. Parmi les affiches concernant nos clubs régionaux, quelques scores ont intrigué. Et celui qui remporte la palme est sans aucun doute le 18-1 réalisé par Enghien B face à Escanaffles B !