Coupe de Belgique: le deuxième tour sera encore plus intense pour nos clubs!

Petit voyage à Onhaye pour les Anvinois

Au sein de la première catégorie, on place Anvaing. Dans la seconde, on retrouve Molenbaix. Le duel entre la P2 de l’AC et la P1 du RFC s’annonçait joli sur le papier et, dans les faits, personne n’aura été déçu, car il y a eu de l’engagement – n’est-ce pas Arnaud Bruyneel ? – mais du jeu également et des occasions. Une superbe envolée de Loïc Fernez pour éviter l’ouverture du score en faveur des locaux en première période et l’encadrement du but d’Amaury Bruyneel pour venir contrecarrer les plans d’Émile Plume, l’attaquant visiteur, auront longtemps rendu le duel indécis jusqu’au déblocage de la situation signé Axel Hustache, remplaçant décisif qui n’aura nullement fait de cadeau à ses ex-couleurs. L’offrande, l’ancien Tournaisien l’avait ainsi réservé à son Athletic qui, sur un score arsenal, se hisse au deuxième tour. Au menu du prochain week-end pour les gars de Michaël Browaeys, un déplacement cette fois ! Chez un adversaire encore mieux classé, car il s’agit d’Onhaye, pensionnaire de D3 ACFF qui a offert tout récemment une réplique plus que valable en amical face à la D2 de Mons. Sacrée expérience en perspective pour les Anvinois !

Bien qu’appliqué, Obigies n’a pas pu imiter Anvaing, qu’il retrouve en championnat, au Pays Blanc. La P1 d’Antoing a confirmé, contrairement à Molenbaix, son statut de favori en s’imposant 2-1. Julien Toussaint et Rayan Renard sont passés par là pour valider la qualification de Rouges qui ne devront pas déménager en vue de l’étape suivante, Saint-Symphorien se déplaçant au creux de la cuvette du stade Huart. Ça sent le guet-apens pour le Rapid qui évolue en D3 ACFF chez une P1 qui, au regard des noms qui composent son effectif, a plus des allures d’équipe de nationale que de provinciale ! Il y a sans doute un coup à jouer pour les troupes de Romain Delaby.

La révélation de la saison précédente pour Isières…

De joli coup, il a failli en être question pour nos équipes de P3 qui étaient en lice ce dernier dimanche. Thumaide a échoué d’un rien à Fleurus, la faute à un réalisme qui n’était pas au rendez-vous. Luingne B a échoué d’un "tout petit rien du tout" chez des Isiérois qui ont dû recourir à la séance des tirs au but pour continuer l’aventure. Johan Devos vantait, à l’issue du duel, la belle abnégation de la jeunesse luingnoise qui a mené au score grâce à Tom Lavens. Mais Timothy Dendauw a remis les pendules à l’heure à la 60e avant de voir ses équipiers tromper à cinq reprises la vigilance de Simon Vandervelden et réussir le sans-faute à la loterie des pénos. Les Jaune et bleu resteront à la maison ce prochain dimanche avec la réception de Flénu pour une opposition entre un habitué de la P2 et un nouveau venu en D3, véritable révélation de la précédente saison.

Spy pour Estaimbourg, Couvin pour Péruwelz

Autre équipe du second étage provincial qui n’a pas tremblé pour sa première officielle de la saison: Estaimbourg. Nul besoin des tirs au but pour se qualifier du côté des Verts de Corentin Douterlungne qui ont déroulé en seconde partie de match avec, entre autres, le doublé de Maxence Delval. Première historique pour l’AC qui avait déjà joué des matches de Coupe nationale, mais sans jamais conclure l’essai. C’est chose faite et pour fêter cela, petit déplacement à Spy, une P1 namuroise, en guise de cadeau de ce prochain dimanche. En équipe de Coupe qu’est Estaimbourg, finaliste du trophée hennuyer la saison passée pour rappel, on se dit que l’on n’est pas à l’abri d’une belle surprise.

Créer la surprise, c’est aussi ce que voudra faire assurément Péruwelz lors de son second round de la Croky Cup. Après avoir été à la hauteur de l’attente face à la P2 de Jumet en scorant à quatre reprises et en permettant à leur portier Corentin Lelièvre de signer une clean-sheet, les coéquipiers d’Amar Meziani, double buteur, resteront dans leur Verte Chasse, ce prochain week-end, mais passeront deux caps en termes d’adversité, Couvin-Mariembourg prestant en D3. Un opposant que connaissent par exemple bien les anciens Paysverdiens que sont Sven Leleux et Quentin Paternotte, tous deux titularisés par Jonathan Krys dimanche.

Au rang des qualifiés à l’issue du premier tour, on doit ajouter nos Flandriens. Duel de P1 en perspective pour les Dottigniens qui réceptionneront le KWS Lauwe qu’ils retrouveront en championnat dès le 3 septembre ! De leur côté, les Ardennes Flamandes ont défait Jonge Zulte sur le plus petit écart afin de s’octroyer le droit d’aller à Hoger op Kalken, adversaire de D3 qui ne sera pas simple à manœuvrer.

Gilly pour Belœil avant de penser à la REAL…

Le programme du deuxième tour se complète par l’entrée en lice de nos représentants de D3 ACFF. Le Pays Vert savait qu’il évoluerait à la maison, mais ignorait le nom de son adversaire. C’est Dinant, P1 namuroise, qui se déplacera au stade des Géants à la suite de sa victoire 2-0 face à Fernelmont. L’enjeu ? La réception au troisième tour de Londerzeel, une D2. Avec un statut de favori pour Ath.

Quant à Belœil, c’est aussi en favori qu’il ira à Gilly. La P1 du club carolo a pris la mesure de Hyon au premier tour via une victoire 0-4. Là, c’est un troisième tour face à Acren-Lessines qui sera mis en jeu.