ACRHO: Emmanuel Demuynck gagne aux Cinq Rocs

Emmanuel Demuynck, qui a fêté ses 25 ans le 28 mars dernier, s’y est imposé en bouclant les 11,300 km au programme du jour, dans le temps de 39.37, soit la belle moyenne de 3.30 au kilomètre. C’était sa 16e course en 2023 sur les routes de l’ACRHO avec un meilleur tempo de 3.25 au km sur les 10,350 km de l’ILM à Kain, puis aussi au Jogging de Popuelles. Et cinq deuxièmes places: aux Colibris, aux Marbriers de Basècles, à la Ronde du Pays Vert, à la Kainoise et aux Crêtes du Tournaisis à Thimougies. Siegert Lefevere, qui aura 28 ans le 29 août, termine, lui, à 14 secondes.

De sacrées références…

Avant ce vendredi, il avait une seule participation au compteur: à Popuelles, en passant sous les 3.30 (3.28) au kilomètre. Nick Van Den Brulle a pris la troisième place, en 40.10. En précédant, de quelque 34 secondes, la première dame, la Nordiste Margaux Sieracki, aussi affiliée à la Rusta, qui se classe quatrième en 40.44, soit à une superbe moyenne de 3.36 au kilomètre, vous avez bien lu ! Mais au final, en rien une surprise, quand on connaît un peu les références chronométriques de l’athlète de 24 ans, que ce soit sur la piste ou sur la route: 2.07 sur le 800 m, 4.16 sur 1500, 9.28 au 3000, 15.55 sur le 5 000 ; 15.32 sur le 5 km, 32 tout rond sur le 10 km et 1.11.01 sur semi-marathon !

Franky Hernould rentre à la 5e place en 41.30, précédant deux V1: Jo Van Den Brulle, 6e, et premier vétéran 1 en 42.42 (3.47) et Jonathan Trifin, 7e et deuxième V1, en 42.50. Tant qu’on y est, sachez aussi que le jeune Athois Louis Braillon, classé 8e, est le premier espoir, en 42.57, soit à une moyenne de 3.48 au km. On complète le Top 10 avec Mathieu Castelyn qui est rentré 9e en 43.03, précédant Julien Gilmet, 43.10. Puis, relevons pour le plaisir Aurélien Campener, 43.11, et Corentin Campener, 12e en 43.26: une histoire de famille et 15 secondes d’écart. Pas de surprise chez les V2, c’est David Falce qui a été le plus rapide, couvrant la distance en 45.19.

Le podium féminin est donc composé de Margaux Sieracki, 4e, en 40.44, de Virginie Dujardin, 35e en 48.31, et de sa frangine, Catherine, 58e en 51.20. Ce trio est alors suivi à dix-neuf secondes par Marjorie Murez, première A2, en 51.39, et Isabelle Duvivier, 3e A1, rentrée deux secondes plus tard. Ophélie Pierre se classe 63e, et deuxième dame en 51.45.