Un coup bien Santy à Comines

Une contre-attaque de six hommes, dont Victor Loy, se rapproche à dix secondes sans jamais parvenir à opérer la jonction. Aubin Vasseur, fils de Cédric, est le premier à baisser pavillon et Jonas François doit aussi lâcher prise dans la finale, au moment où le Nordiste Léandre Huck, avec le Flandrien Arne Santy, décide de passer à la vitesse supérieure. Au sprint, c’est bien Santy qui se montre le plus véloce et décroche son deuxième bouquet de la saison. "Je n’étais pas en réussite ces dernières semaines. J’ai déjà terminé six fois à la deuxième place et j’avais besoin de me rassurer. L’entente dans le groupe était parfaite, mon équipier Anthony m’a parfaitement protégé", disait le citoyen de Geluwe, tout heureux de gagner à quelques kilomètres de son domicile.

Anthony Debuy devait finalement se contenter de la cinquième place qui semble le satisfaire: "Avec le travail et la famille, j’ai moins de temps pour m’entraîner, mais la fraîcheur est parfois un gros atout dans ce genre de course. Il me tentait à cœur de prester par respect pour les organisateurs qui font le maximum pour offrir une belle course. La suite de mon programme se compose de kermesses et de l’interclubs de Wervik qui passe sur mes routes d’entraînement."

On retiendra aussi la présence sympathique du Tournaisien d’origine Cyrille Nuttens parmi les engagés. L’ostéopathe de 29 ans, qui travaille en Suisse, profitait d’une visite en famille pour courir à Comines: "J’avais roulé un an chez les juniors avant de me consacrer à l’athlé. J’ai repris le vélo en Suisse il y a trois ans et je roule chez les élites où les courses sont plus tactiques qu’en Belgique où ça roule très vite. Suite à une fracture de la clavicule, ce n’était que ma troisième course de la saison. Je suis donc content d’avoir bouclé les vingt tours." Il finit à une très honorable 22e place au sein du groupe se jouant le Top 15.