Coupe de Belgique: un Pays Blanc supérieur mais jamais vraiment rassuré

Dans ce duel entre la P1 du Pays Blanc et la P2 d’Obigies, à la tentative signée Elicaste, Beugnies répond d’un envoi qui flirte avec le montant de Rubrecht. Le derby est lancé mais le premier but ne tombe toujours pas malgré la jolie percée de Colasante et le coup-franc de Beugnies dévié sur sa latte par le portier obigeois. Le danger se précise sur la cage visiteuse mais Colasante se montre trop généreux avec l’adversaire en plaçant son heading à côté de l’objectif ! Néanmoins, l’attaquant se reprend bien en servant parfaitement Toussaint pour l’ouverture du score. La joie du buteur est de courte durée. L’une de ses relances est interceptée et profite à Pottiez qui rétablit le partage sur cette erreur évitable. On croit alors que ce score de parité va sanctionner la période initiale mais un ultime raid sur l’aile droite d’Haillez est suffisant pour que Renard le ponctue en toute tranquillité. Tombé juste avant de connaître la pause, ce but condamne les Obigeois à prendre des risques en seconde partie de match.

Cuzzucoli veille au grain

Ils tentent bien de surprendre les locaux mais l’organisation antoinienne ne connaît pas de faille, même si Denis tente sa chance. On est aussi proche du KO via Colasante ou encore Renard qui galvaude une réelle possibilité de but à l’heure de jeu. Même s’il gère assez facilement son avantage, le Pays Blanc n’est pas à l’abri d’un retour visiteur. Il faut d’ailleurs une sortie autoritaire de Cuzzucoli dans les pieds de Spreux afin d’éviter l’égalisation.

La dernière opportunité de la rencontre émane des crampons d’Haillez dont le centre ne peut être conclu par Fakhar, un rien trop court sur la phase de conclusion. Objectif atteint néanmoins pour les ouailles du coach Romain Delaby qui vont recevoir Saint-Symphorien au tour suivant.