But: 37e Antoine. Fleurus: M. Marquet, Sacré (46e Mons), Massaut, Koç, Antoine, Mouton, Baurain, De Smet, Konate, A. Marquet, Bodson (66e Thiam). Thumaide: Gorez, Destrebecq (56e Vanneste), A. Laurent (73e Van Bruyssel), Mestadgh, Altruy, Delfante, Delbecq, D. Laurent, Colla, Taquet, Decruyenaere. Cartes jaunes: Koç, Decruynaere, Taquet. Arbitre: M. Nguefeu.

Entre pensionnaires de P3, le duel de ce dimanche s’annonçait indécis et il l’a été, un seul but ayant sanctionné la rencontre entre Fleurus, attaché à la 3D, et Thumaide, formation de la série A. C’est lors de la première période, après une grosse demi-heure de jeu, que le goal est tombé, des œuvres d’Antoine. Les Carolos faisaient preuve de réalisme, le péché mignon des visiteurs qui leur coûtera la qualification au deuxième tour. "On se trouve mené à la pause alors que ça aurait dû être l’inverse, notait le coach Philippe Labie qui n’avait que la moitié de son groupe disponible pour cette première officielle. On a manqué d’efficacité car on a eu des occasions par Colla, Altruy ou Taquet. En seconde période, c’était un peu plus difficile avec un Fleurus qui a plus eu le monopole du ballon. Je pense donc que sa victoire est méritée même si on doit avoir des regrets au regard du premier acte. On avait la mainmise sur le match. Dommage de ne pas avoir su scorer ! Il y avait assurément la place pour passer un tour même si ça nous aurait forcés à un autre déplacement, encore plus long, chez une P1 namuroise. Mais ce sont des matches à enjeu, toujours gai à jouer ! On se rabat désormais sur la Coupe du Hainaut pour laquelle on espère passer plusieurs tours comme la saison dernière." Le premier, c’est déjà pour ce mercredi soir face à Ere B.