Buts: 59 Delval sur pen. (1-0), 68 Delval (2-0), 81 Taquet (3-0), 84 Bertuola (3-1), 91 Dekoster (4-1); 93 Coudou sur pen. (5-1) Estaimbourg: Coudou, Morel, De Vos (60 Azevedo), Clement (54 Delval), Delloye (46 Taquet), Clarisse, Karangwa (75 Dubrulle), Senechal, Delattre, Dekoster, Senesael. Morlanwelz: Jumet, Zagari, Diméo (62 Broutin), Salatino (46 Testolin), Di Sciacca, Cambier (62 Bertuola), Beautrix, Flamecourt, Impela (67 Debaise), Deladrière, Djemmal. Carte jaune: Djemmal. Arbitre: M. Debled.

"On a déjà souvent joué en Coupe mais c’est la première fois qu’on passe !" C’est Monsieur statistiques qui parle – vous aurez reconnu Philippe Bassilière toujours au top quand il s’agit de chiffres. Il aura quand même fallu patienter une mi-temps pour voir Estaimbourg émerger… "Une première période au cours de laquelle les gars ont bien travaillé en fatiguant l’adversaire. Avec notre banc, on savait qu’on avait les armes pour gagner", déclarait Corentin Douterlungne.

Après un superbe arrêt de Coudou sur une tête de Djammel, la machine locale se met en branle et les occasions vont se multiplier: le capitaine de Morlanwelz commet l’irréparable sur Taquet, Delval transforme le penalty à la 59e. Taquet échoue juste à côté, Karangwa voit son tir dévié mais un corner direct de Delval amène le second but local. Sénéchal et Taquet se heurteront encore au gardien ou à un de ses défenseurs avant qu’un centre parfait de Corentin ne permette à Amaury de faire 3-0 à huit minutes du terme.

Patite frayeur trois minutes plus tard avec la réduction du score signée Bertuola ; Dubrulle trouve encore la transversale avant que Dekoster n’alourdisse un peu plus les chiffres, le mot de la fin étant laissé à Coudou qui transforme en pleine lucarne un penalty dans les arrêts de jeu: "Et dire que je m’étais élancé en me disant que j’allais le tirer en plein milieu du but", se marrait Geoffrey. "J’ai vu pas mal de choses positives, se réjouissait Corentin Douterlungne, mais il faudra soigner la finition car on a raté pas mal de choses. Je crois qu’on veut parfois être trop collectif, offrant le but au copain alors qu’il faudrait faire preuve de davantage d’individualisme."