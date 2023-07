Coupe de Belgique: Dottignies passe sans briller

Opposés à la P3 de Ruddervoorde B, les Dottigniens se sont logiquement qualifiés pour le second tour de la Croky Cup. "Je n’avais pourtant que douze noms à coucher sur la feuille, débute Pascal De Vreese. Il n’y a pas grand-chose à dire au niveau du match en lui-même, si ce n’est qu’on a pris le dessus sans briller. Mais je ne m’attendais pas à autre chose au vu de notre situation sportive. Heureusement qu’on a pu compter sur l’apport de quelques éléments issus du noyau espoirs pour pouvoir composer une équipe. Comme dans tout match de reprise, j’ai vu du bon et du moins bon. Parmi les points positifs, je note la prestation de cinq ou six nouveaux, dont on voit tout de suite qu’ils tiendront la route en P1 ! Et quand l’on sait qu’on travaille actuellement à la conclusion d’une dizaine d’affiliations, ça donne de l’espoir. Le principal point d’attention est de trouver le liant dans le groupe. Vu l’exode qu’on a subi et que je peux comprendre, ayant été joueur, on doit redoubler d’efforts pour, à nouveau, construire un noyau compétitif."