Celles remporte la King’s Cup

La seconde demi-finale, qui opposait Villers à Montrœul, se clôture sur le même score sans appel. Face à leur bête noire, les leaders du championnat perdent le jeu d’entrée avant de rectifier le tir et passer devant à 2-1. La pluie fait alors son apparition, mais les joueurs décident de poursuivre la finale. Monniez et Dubart inversent leur position et cela porte ses fruits. Malmenés, les Verts ne parviennent pas à inverser la tendance, et ce sont les Cellois qui inscrivent leur nom au palmarès de ce Grand Prix, un nouveau venu. "Nous sommes évidemment ravis de l’emporter, souriait Arnaud Dubart. Notre saison est d’ores et déjà réussie, même s’il nous reste un bel objectif en championnat. Si nous battons Herdersem le 12 août prochain, nous serons champions. Nous avons toutes les cartes en main."

Le capitaine tenait également à saluer l’initiative et l’organisation du Grand Prix. "Félicitations aux organisateurs puisque cette première édition était une vraie réussite ! J’espère que d’autres éditions suivront à l’avenir. Seul bémol, la pluie qui a fait fuir une partie du public présent."

Maubeuge à domicile!

La veille, c’est à Maubeuge que les regards étaient braqués pour les demi-finales du Tournoi Jean-Claude Decagny. Hamme-Zogge réussissait d’abord à vaincre Ogy 7-2. Ensuite, Maubeuge se débarrassait (7-1) de Mont-Gauthier. Avant de remporter la finale sur le même score sans appel face à Hamme et de briller devant ses supporters ! Ce lundi, c’est le Tournoi de Wieze qui commence avec la première journée des éliminatoires qui opposera Ogy à Baasrode et Hamme-Zogge.