La FOA et la LFH fusionnent et joignent leurs forces

Depuis le 27 juillet, l’ensemble de la FOA intègre la Ligue Handisport Francophone. "C’est l’aboutissement d’un travail de rapprochement qui a commencé en 2019, précise Maïlis Lechien, Directrice de la LHF. Depuis ce premier accord de partenariat, les clubs FOA étaient de facto affiliés à notre fédération et bénéficiaient de tous nos services, tandis que les deux équipes travaillaient ensemble au développement de projets communs. Cette fusion nous permet d’aller plus loin dans la collaboration et dans la réunion de nos forces, avec comme objectif d’offrir le meilleur service aux clubs et aux personnes déficientes."