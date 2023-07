Les lauriers pour Maxime Michel à Ere

La huitième édition de la course "Les Gens d’Ere" s’est déroulée jeudi soir. Jusqu’à l’heure du départ, il pleuvait, certes. Mais à peine le départ donné, les 466 participants ont été gratifiés d’une belle drache… À l’issue des 10 km, Maxime Michel s’est montré le plus rapide, bouclant la distance en 31’37, soit une belle moyenne de 3’11 au kilomètre ! L’an passé, le coureur du CS Dyle avait pris la deuxième place, en 32’34 (3’15/km), précédant Victor Vico de 3 minutes. Ce vendredi, Maxime a bouclé les 10 bornes en 31.37 (3.11/km), soit près d’une minute de mieux qu’en 2022. Benoît Ruscart est rentré en deuxième position seulement 8 secondes plus tard (3’12/km). Et Dylan Hourez s’est attribué la troisième marche du podium, après 33’33 d’efforts. Les cinq premiers classés sont des seniors. Emmanuël Demuynck s’est classé quatrième en 33’54 (3.25), et Valentin Lubrez, cinquième en 34.23 (3.28). On trouve ensuite Jo Van Den Brulle, premier Vétéran 1, en 35.08. Sébastien Colmant Midol, premier Vétéran 2, est septième en 35.18. À la huitième place, on trouve Julien Lefebvre, deuxième Vétéran 1, en 35.43. Franky Hernould et Vincent Cougneau complètent le Top 10. Classé 18e en 38.54, Olivier Vinchent complète le podium des Vétérans 1.