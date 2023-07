Coupe de Belgique: Déjà trois derbys de Wapi au programme du premier tour!

Un peu tôt dans la saison

Du côté d’Anvaing, où l’on accueille Molenbaix (16 h), l’état d’esprit est un peu le même. "Cette Coupe de Belgique vient en récompense de notre beau parcours en Coupe du Hainaut l’an passé, rappelle Fred Rousseau, T2 de l’ACA. Même si le tirage au sort régionalisé fait perdre un peu du charme de la Coupe, on a eu la chance d’obtenir une belle affiche contre Molenbaix. D’autant plus à la maison ! Ce sera un beau duel que l’on compte bien prendre au sérieux. On n’a pas le statut de favori. Donc on n’a rien à perdre."

Comme pour tous les participants, ce premier tour tombe un peu tôt dans la saison. "On a fait deux semaines d’entraînements en juin. On a ensuite repris pour deux séances le 18 et 20 juillet. Ici, on aura trois séances et un match amical dans les jambes. On aura des absents et tout le monde ne sera pas présent. Mais ce sera aussi le cas à Molenbaix j’imagine."

Vu la division qui les sépare, c’est donc sans pression que les Anvinois abordent le duel. "On n’a rien à perdre. Si on est défait, ce ne sera que logique. Si on parvient à créer la surprise, ce ne sera que du bénéfice. On va le prendre très au sérieux car c’est un premier match officiel. On va mettre la meilleure équipe possible sur la pelouse. Mais on ne va pas prendre non plus de risques s’il y a des petits bobos."

Une troisième opposition mettra aux prises deux équipes de la région. Luingne B (P3) tentera de créer la surprise sur la pelouse d’Isières (P2).

Notons que deux équipes de "flandriennes" seront aussi en action. Dottignies lancera son nouveau chapitre face à Ruddevoorde B. L’occasion de voir à l’œuvre les nouveaux nombreux joueurs du RDS. De son côté, Moen aura déjà un joli test face à Zonnebeke.