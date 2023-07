P1: Dottignies a dû repartir de zéro après le titre (+ noyau)

L’ancien joueur de l’Excel s’est alors retroussé les manches et a fait fonctionner son carnet d’adresses. "J’ai annulé mes vacances car il y avait beaucoup de boulot ! Cela fait longtemps que je suis dans le football, je sais comment cela marche. On peut vite être en haut et aussi vite retomber… L’important, c’est de se relever. Quand je suis arrivé à Dottignies, on s’est sauvé sur le fil. Puis, on a su construire un noyau capable d’aller chercher le titre. On sait donc qu’on est capable de faire ce travail. C’est dommage de recommencer à zéro mais c’est comme cela. Il y a un mois, je n’avais plus un seul joueur. Désormais, j’ai un groupe à façonner".

Avec Glenn Labie et David Morant

Dans de telles conditions, un seul objectif sera visé: conserver sa place en P1. "Je me dois d’être honnête et réaliste. On sait que ce sera compliqué. Si on parvient à se sauver facilement, ce sera une superbe victoire. On doit tout reconstruire. Mais le groupe est motivé. On a repris il y a une grosse semaine. Mardi, on était 26 à la séance. Cela prouve l’envie de bien travailler. On va tout donner pour être prêt au plus vite. Mais ce sera difficile d’être compétitif dès le début de la saison. Il va nous falloir un peu de temps. C’est un challenge pour le groupe mais aussi pour le staff. Si on le réussit, je pourrai me dire que je sors de trois très bonnes saisons au RDS".

Plus que footballistiquement, c’est mentalement que le staff devra opérer si les mauvais résultats s’enchaînent. Mais cela n’inquiète pas trop Pascal De Vreese. "Tout le monde est conscient de la difficulté de la tâche. On verra si tous les efforts réalisés s’avéreront suffisants au final. Mais j’ai la chance d’être bien entouré par un staff que j’ai pu façonner. J’aurai mon T2 habituel, Glenn Labie, qui me suit depuis presque toujours. Il était déjà là quand j’étais en D2 nationale. On a aussi attiré David Morant pour s’occuper des gardiens. On est tous prêts à se battre".

Comme le disait Jules César à l’époque, Alea Jacta Est. En espérant pour Pascal De Vreese qu’il décroche autant de succès que l’empereur romain.