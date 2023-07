Moen démarre un nouveau cycle pour rester en P1 (+ le noyau)

Avec onze transferts entrants, Moen se lance donc dans un nouveau cycle avec surtout de jeunes joueurs. "J’aime bien travailler avec des joueurs en post-formation de 22-23 ans qui viennent de plus haut. On a transféré du talent. La plupart viennent de plus haut ou de P1 Hainaut. On a de l’expérience avec quelqu’un comme Fiston. On a aussi le retour d’anciens et de quelques revanchards comme Beukenne ou Carbonelle. Cela peut faire un bon mixte avec ceux qui sont restés. On a un noyau intéressant. Maintenant, il faut voir comment la mayonnaise va prendre. D’autant que l’on a un départ costaud avec trois gros morceaux puis les derbys contre Heestert et Dottignies. Si on parvient à prendre un bon départ, on pourra viser aussi bien voire mieux que la 9e place de l’an passé. Mais le principal pour nous reste le maintien. On n’oublie pas que l’on est un petit club de village qui est monté de quelques années de la P4 à l’élite avec l’un des plus petits budgets."

La seule petite épine de l’intersaison, ce fut la non-venue de Chems Guenoune, parti finalement en D3 à Westhoek. Le meilleur buteur de Dottignies l’an passé devait remplacer le goleador maison, Gilles Garrevoet. "C’est dommage dans la manière car on avait la parole de Chems. Mais il a eu l’opportunité de partir en séries nationales. On a su rebondir en attirant Matys Courdant qui a joué en N3 en France. On compte aussi sur Noam Lefebvre qui est une machine à buts quand il est en confiance, sur Antho Gaziano, Max De Moor ou encore Gilles Pauwels qui a déjà planté deux roses lors du premier amical."