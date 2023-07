Les gestes doublement "éco " de nos clubs sportifs

La trêve estivale est un moment de repos pour les joueurs. Mais elle permet aussi aux clubs de s’occuper de leurs infrastructures. Au RFC Wiers, on en a profité pour poser un geste fort d’un point de vue écologique. 18 panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de la buvette afin de devenir un club le "plus zéro carbone possible". "On a cette conscience d’être autonome. On fait le maximum pour être le moins énergivore possible, détaille la présidente du RFCW, Christelle Durieux. C’est une dynamique que l’on a enclenchée depuis quelques années. On avait déjà refait le toit de la buvette pour mieux l’isoler. On a du LED sur plusieurs terrains. Le prochain objectif est de faire le principal. On a aussi du LED dans les vestiaires avec des détecteurs de mouvements afin que rien ne soit allumé pour rien. On privilégie aussi les gourdes pour les équipes de jeunes et premières afin de ne plus utiliser de bouteilles plastiques. Ce n’est pas encore optimal à 100% mais on en approche. On est aussi attentif au tri des déchets… D’autres choses pourraient arriver dans les années à venir. On ne veut pas faire que du sportif. On veut aussi être un exemple dans le développement durable."

L’envie écologique est bien présente. Mais l’aspect économique est aussi à prendre en compte.

Grâce au soutien des bénévoles

"Les panneaux vont aussi nous permettre d’être autonome d’un point de vue financier. On reste un petit club de village où les moyens sont limités. Un euro est un euro chez nous. Et on partage notre budget en part égal pour les infrastructures, les jeunes et l’équipe première. Comme les installations nous appartiennent, on réalise ces investissements sur fonds propres. Car on sait que cela nous servira sur le long terme."

Sortir un tel budget en une fois n’est pas chose aisée. Mais Wiers est le parfait exemple pour prouver qu’avec beaucoup de volonté et d’huile de coude, on est capable de faire de belles choses. "On se bouge pour faire rentrer de l’argent. Il y a forcément la buvette qui nous rapporte. Mais on organise aussi pas mal de festivités. Il y a, par exemple, une marche Adeps, Wiers en fête. On a aussi nos sponsors (NDLR: ici, les panneaux viennent de l’entreprise Boël), le subside de la Commune. On gère tout cela en bon père de famille. On peut aussi compter sur le soutien de nombreux bénévoles. C’est eux qui ont posé les panneaux et les ont reliés. On exploite au maximum les compétences de chacun. Et s’ils s’investissent comme cela, c’est qu’ils se sentent bien à Wiers."

C’est la définition parfaite d’un club qui vit bien.