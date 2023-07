Challenge des jeunes à Blandain: Feu d’artifice sportif pour la fête nationale (+ les classements)

Ils étaient ainsi 192 à prendre part au Challenge des Jeunes. Si chaque enfant donna le meilleur de lui-même dans une fameuse ambiance, Naorah, Louis, Jeanne, Sebbe, Juliette, Paulin, Olivia, Raphael, Luna, Jules, Julia, Soann, Odile, Lucas, Halimatou, Arthur, Louise, Tom, Cassie, Mattéo, Laura et Dorian sont les vainqueurs des différentes courses. Ainsi que quelques podiums blandinois, avec Lily, Alix, Chloé et Emma.

Côté Mini-Challenge, les 198 concurrents empruntèrent le parcours de 6 km avec sa traditionnelle boucle en huit de 3 km. Dylan Hourez s’est imposé dans sa cité en 18’42’’. Il devance Valentin Lubrez alors et Kévin Flamme.

Les autres lauréats sont Margot (F12-17) et Nolan (H12-17), Marion (F18-34) et Dylan (H18-34), Virginie (F35 + ) et Driss (H35 + ), Marjorie (F50 + ) et David (H50 + ).

"Je tiens également à saluer la performance de Mathias Catteau qui termine 11e ainsi que la participation des nombreux villageois qui ont pris le départ du mini-challenge ", souligne Pierre-Henri Bois.

Prochain rendez-vous le 4 août à Willaupuis. Départ à 18 h 45 pour le Challenge des jeunes et 20 h 15 pour le Mini-Challenge (5,800 km).