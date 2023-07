L'équipe tournaisienne: Gianquinto (46e Parent), Dassonville (73e Holuigue), Ngoy (46e Sylla), Piéraert, Holuigue (46e Destrain), Brouckaert (75e Ngoy), Strobbe (46ème: Zanzan), Kaba, Van Wynsberghe (46e Dubois), Henry (73e Amury), Amury (46e Ba).

À la mi-temps, c’est assurément la bonne réplique du Pays Blanc qui avait tapé dans l’œil des spectateurs. Un 2-2 équitable fruit d’actions bien construites – déboulé d’Amury à droite et centre en retrait parfait pour Kaba qui ouvre le score dès la 10e et sur le 2-0 de Van Wynsberghe, belle frappe de la gauche à quelques minutes de la pause.

Une parité marquée aussi du sceau des erreurs – un penalty concédé sur Haillez et transformé par Derbal pour le 1-1 alors que Donovan très accrocheur chipe le ballon pour s’en aller battre Gianquinto à une minute de la mi-temps et égaliser méritoirement. Romain Delaby pouvait avoir le sourire…

Les entraîneurs procèdent au turnover traditionnel qui profite davantage aux Sang et or avec les montées de Parent, Zanzan, Destrain, Ba, Sylla et Dubois. Henry profite d’une petite erreur de Willocq pour redonner l’avance aux Tournaisiens à la 54e. Sylla montre clairement qu’il sera un renfort de choix en offrant l’assist parfait à Destrain à la 65e avant de clôturer la série en fêtant son premier but à un quart d’heure du terme.

"On a retrouvé des automatismes en deuxième période après avoir remis de l’ordre à la pause ; tout le monde a bien réagi. Face à une bonne opposition, on a montré qu’on était sur le bon chemin physiquement tout en continuant à gérer le temps de jeu de chacun. Malgré les buts évitables, j’ai vu de bonnes choses. Ça prend forme !", se réjouissait Bastien Letellier. Prochain rendez-vous dimanche à 18h contre l’Olympic de Charleroi.