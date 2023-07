Première plutôt positive pour Beloeil, qui prend la mesure de Péruwelz (2-1)

"Nous voulons augmenter la concurrence."

Avec justement Jephte et Flamant à la manœuvre dans le milieu du jeu, Belœil a livré une belle première période. A la 35e, une combinaison entre Mukala et Gassama flanc droit permettait à Kimbaloula d’ouvrir le score. Encore des renforts En face, Péruwelz avait pourtant eu l’occasion de marquer, mais la reprise de Meziani heurtait la barre à la 33e tandis que Steelandt, bien lancé, plaçait dans le petit filet après avoir fait le plus dur juste avant la pause.

Un match plaisant. ©Devaux

En seconde période, les deux coaches modifiaient sensiblement leur équipe. Atieda, à l’essai côté péruwelzien, touchait le poteau à la 74e, mais huit minutes plus tard, profitant d’une approximation défensive, il mettait les deux équipes à égalité. Dans la foulée, Flammia, parti à la limite du hors-jeu, donnait la victoire à Belœil.

Le coach de Beloeil était plutôt satisfait. ©Devaux

"Il s’agissait de notre neuvième séance et avant de parler méthodologie, le but est de trouver les connexions entre joueurs, de créer un état d’esprit, une cohésion, même si nous avons aussi essayé de mettre en place ce que nous avions demandé aux entraînements, confiait Jérémy Descarpentries. Ce match, ça reste une séance supplémentaire, mais c’est plutôt positif. J’ai vu de bonnes choses en première période. J’ai un groupe travailleur et le travail paie toujours. On se donne quinze jours pour voir un peu tout le monde, mais c’est vrai que deux ou trois joueurs supplémentaires nous permettraient d’accroître la concurrence. Plus il y aura de concurrence, plus les joueurs auront envie de bien faire."

Le noyau belœillois : Zimine, El Ouahab, Mukala, Flamant G., Flamant J., Kragbe, Gassama, Kimbaloula, Debenest, Sera Orfeo, Flammia, Loucheur, Kaiser, Delepine, Azabe, Coelho, Jephte, Onkeya.

Le noyau péruwelzien : Lelièvre, Hennebicq, Paternotte, Leleux, Ruggieri, Mezziani, Delys, Assazock, Steelandt, Drouven, Vanhoutte, Dubois, Surmont, Kouvoua, Dupire, Atieda, Panichi, Mercier.

Buts : 35e Kimbaloula (1-0), 82e Atieda (1-1), 83e Flammia (2-1).

Il y avait du rythme. ©Devaux