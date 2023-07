Le maintien est la priorité à la Jespo Comines

Avec quinze transfuges durant la trêve, Comines a étoffé son noyau. Il faudra désormais faire prendre la sauce au plus vite. "Je regrette que ce recrutement ait poussé certains à partir il y a peu. Pour les jeunes, il faut avant tout voir cet afflux d’expérience comme une opportunité pour apprendre. Un garçon comme Alex Charlet (ex-Dottignies), c’est une aubaine tant il conseille. On a insisté auprès des nouveaux sur le rôle qu’ils vont devoir jouer cette saison. Ils doivent être des relais du staff. Tout le monde doit comprendre que les nouveaux sont là pour apporter un plus et pour nous mener vers notre objectif."

Pour y parvenir, les troupes de Mathieu Dejonckheere ne pourront pas se louper en début de championnat. "C’est le seul point qui me fait un peu peur, parce qu’il est corsé. On tape quasiment tous les gros lors des cinq premières rencontres alors qu’on aura encore quelques absents. Mais on a justement construit un large effectif pour remédier à ces manques. Ce sera important de bien se lancer. Mais si, malheureusement, on devait débuter avec un 0 ou 1 sur quinze, on sera trois pour remotiver les troupes derrière. On saura comment ressouder tout de suite les liens."

Les Cominois auront tout de suite de jolis tests grâce à la Coupe des Flandres. Ils affronteront trois P1 et deux P2. De quoi se mettre tout de suite dans le bain.