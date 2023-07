"Mon but était de tenter d’aller le plus loin possible en me battant, confie Lilou. Mon premier match s’annonçait déjà difficile contre la numéro 1 bulgare qui avait atteint les quarts l’an dernier. Ensuite, en seizièmes, j’affrontais une Portugaise qui a mon âge et qui joue très bien."

Des obstacles franchis par Lilou qui a ensuite dû s’incliner en huitièmes. "J’ai joué contre la Croate Arapovic, tout de même championne d’Europe chez les U21 ! J’ai perdu 4-1 mais j’ai livré un bon match."

Associée à la Française Pujol dans les doubles, Lilou Massart a cette fois atteint les quarts. "C’est la première fois que nous jouions ensemble et nous nous demandions ce que ça allait donner. En quarts, nous perdons 3-1 face à une paire qui n’était pas injouable mais qui a déjà des automatismes."

À présent, place à quelques jours de vacances pour Lilou. Elle l’a bien mérité. Deux semaines sans ping mais avec tout de même un brin d’entretien physique car dès son retour se profileront un stage et l’Open de Jordanie.

"Son bilan est très positif après cet Euro U19, confirme Sébastien, paternel et coach. En interéquipes, elle a tiré le groupe vers le haut, gagnant neuf matchs et n’en perdant que quatre. Les filles terminent neuvièmes et ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe. Il ne faut pas oublier que c’est une jeune équipe et que l’année prochaine, on pourra garder la même ossature." Alessi Massart est quant à lui monté en puissance mais partait de loin puisque sa préparation pour cet Euro a été freinée par une blessure. "Il a eu un problème au pied qui a d’abord été traité comme une entorse. Ensuite, après examen, il s’est avéré qu’Alessi avait une microfissure, ce qui l’a écarté pendant trois à quatre semaines complètes, explique Sébastien. Il est revenu juste avant l’Euro mais était à court de matchs. En interéquipes, on a vu dès les huitièmes qu’il était de mieux en mieux et l’équipe n’est pas passée loin de la médaille en s’inclinant en quarts de toute justesse."

Alessi a signé quelques victoires probantes qui ont relancé le groupe et failli permettre à la Belgique de revenir avec une récompense. "En simples, il a passé le cap des poules et des 64e avant de s’incliner contre un crack roumain. Quand on voit d’où venait Alessi avant cet Euro, son bilan est également positif", assure Sébastien.