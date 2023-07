P4: Un Top 5 visé pour la probable dernière saison d’Houthem

Car le FC veut se montrer ambitieux. La colonne de gauche sera clairement visée, voire un Top 5. "C’est peut-être notre dernière saison vu que la fusion avec Comines est sur les rails. On aimerait finir en beauté. Malheureusement, j’ai perdu sept titulaires durant l’entre-saison. Ce sont des gamins qui ont eu l’opportunité de monter d’une division. C’est embêtant pour nous mais c’est aussi une fierté. Cela montre qu’on les a bien formés".

Pour combler les départs, Thomas Magry a eu plus ou moins le même nombre d’arrivées. Mais il compte aussi laisser la chance aux jeunes. "On a une génération U17 exceptionnelle. Elle a été championne à plusieurs reprises. Certains sont déjà montés avec nous l’an passé. D’autres sont venus dès le début de la préparation. On verra durant les amicaux ce qu’ils ont vraiment dans le ventre. Ils amènent en tout cas une belle dynamique car ils veulent se battre pour leur place. Cela apporte une saine concurrence". Et on sait à quel point c’est positif dans une saison où les blessures et suspensions peuvent rapidement rebattre les cartes.

Par contre, le coach a une petite inquiétude concernant son dernier rempart. "On a perdu nos trois gardiens de l’an passé. On en a cherché de nouveaux mais avec leur boulot, ils ne peuvent pas toujours s’entraîner. On a aussi attiré un jeune mais il s’est blessé à l’épaule lors d’un tournoi. Il ne reviendra pas avant plusieurs mois. Cela m’embête un peu mais le mercato n’est pas fini. On pourrait encore attirer certains profils d’ici le début de saison en se tournant vers la France".