P3: Ploegsteert compte bien arracher les barrages

Toutefois, on ressent que ce manque de rotation dans l’effectif pourrait être le plus gros point faible chez les Oranges. "Cela m’inquiète un peu si on a beaucoup de suspensions ou de blessures. C’était déjà le cas l’an passé. Je n’ai jamais pu aligner deux fois la même équipe. Mais on va s’arranger comme cela. L’avantage ici, c’est que l’on va gagner du temps parce que le groupe a peu changé. On va donc gagner du temps parce que tout le monde connaît déjà nos principes de jeu. On a repris le 17 juillet pour aider les jeunes et les nouveaux à s’intégrer. On a eu un premier amical dimanche (7-1 contre Houthem). On va désormais rentrer dans le vif du sujet avec la Coupe qui arrive très vite".

Un changement tactique pour plus de poids

Le noyau semble en tout cas prêt à répondre présent dès le départ. "Ils sont tous motivés. Ils veulent prouver qu’ils peuvent faire une belle saison même en nombre réduit. Sur le groupe What’s App que l’on a, on constate que chaque joueur a parfaitement respecté le programme que l’on a donné. Ils sont déjà focus sur les objectifs depuis un mois. On va débuter par du lourd. Mais je préfère cela. Ce sera de bons tests pour la suite de la saison".

Pour bien aborder ce calendrier démentiel, l’USPB va devoir régler un souci souvent rencontré l’an dernier, le manque de finition. Les Ploegsteertois étaient souvent obligés de se procurer plusieurs occasions avant de trouver l’ouverture. Cela leur a joué des tours. "On en parlait justement avec un cadre de l’effectif il y a peu, sourit le coach. Pour régler le problème, on va tenter une nouvelle tactique. On va passer en 442 afin d’apporter plus de soutien à Malik Attout. L’an passé, il a claqué treize buts. Ce n’était pas mal pour une première saison avec nous. Mais il pouvait s’approcher des vingt roses. On a remarqué qu’il travaillait trop pour le collectif. Il manquait donc de lucidité dans la surface. On va donc tenter de lui apporter plus de soutien. On a quelques rencontres pour mettre cela en place. Malheureusement, la période des vacances n’est pas idéale pour cela. Mais ceux qui sont présents pourront recevoir leur chance alors que les absents devront se battre à leur retour".