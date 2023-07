Pour son premier match de la saison, Acren n’a pas fait dans le détail face à Néchin. Sur leur synthétique, les Camomilles ont fait tourner en bourrique leur adversaire et ont actionné le marquoir. Voyons les trois choses à retenir de la rencontre, même s’il s’agissait d’un premier galop.

1. Des transferts déjà convaincants

En avant-match, la Real a annoncé la signature de Samuel Ndecky (flanc gauche) et de Brandon Kalala (un buteur formé à Anderlecht). Le premier a déjà laissé sa carte de visite. Très percutant sur son côté, il a rendu fou Metrouch par sa vitesse. Il a signé deux assists pour Vroman et Garcia Dominguez. C’est prometteur, même s’il faudra le revoir contre une opposition plus franche.

Le second a montré de belles qualités dans la conservation du ballon et dans les accélérations. Il a régalé sur quelques contrôles.

2. Vroman-Sonko, un duo qui fonctionne

Si le second a signé depuis quelques semaines, l’ancien Hurlu est toujours en test actuellement. Mais on peut dire qu’il a convaincu sur la mi-temps qu’il a reçue. Dès la deuxième minute, il était à la bonne place pour mettre au fond une offrande de Ndecky. Il fut ensuite à la passe pour son comparse, Ali Sonko. On l’a aussi vu réaliser un joli solo dans la surface. Mais il s’est heurté au gardien. Du côté de l’ancien Athois, on a senti sa présence dans le jeu. Il a plusieurs fois joué le rôle de pivot et il a conclu. Il aura la lourde tâche de faire oublier Sekou Koné. Mais vu sa longue expérience en Belgique et en France, cela ne devrait pas trop l’inquiéter.

3. Fernandes, le conseiller

Quand Denis Dehaene a présenté Tanguy Fernandes, il nous a dit que c’était une copie de Jérémy Obin. Et cela se vérifie. Dès les premières minutes, il a pris la parole pour guider les siens. Solide dans les duels aériens, il a aussi beaucoup de calme à la relance.