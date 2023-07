Mais dimanche, le club de l’Abbaye, qui ne dispose que de deux terrains extérieurs, a dû se résoudre à délocaliser ses finales. "La Casa des Aviateurs nous a gentiment accueillis à Chièvres. C’est toujours dommage de devoir jouer ses phases finales ailleurs, mais voyons le bon côté des choses: en semaine, tous les matches de poule avaient pu se disputer chez nous, c’est déjà ça."

210 inscrits cette semaine au tennis

Place maintenant au tournoi de tennis, qui a débuté le week-end dernier et qui recense 210 inscrits. "Ce week-end m’a permis de dégorger pas mal de tableaux, en faisant jouer une cinquantaine de matches. J’ai préféré prendre les devants car avec la météo qu’on prévoit, la semaine s’annonce pour le moins délicate. Heureusement que je n’ai pas 450 inscrits comme ça avait été le cas en juin. Je ne sais franchement pas comment j’aurais fait dans pareil cas. Contrairement au padel, nous disposons de deux terrains de tennis couverts et nous pouvons aussi compter sur l’hospitalité du RTC, qui met deux terrains à ma disposition toute la semaine. Mais encore une fois, soyons positifs: entre le tennis et le padel, nous organisons une dizaine de tournois sur une année, on ne peut pas toujours compter sur un soleil radieux."

Une chose est sûre: aux Peupliers, le mauvais temps n’entamera jamais la bonne humeur des dirigeants.