Le coup de maître d’Hannes Fabri

Cinquante élites et espoirs étaient sur la ligne de départ du grand prix Pascal Depessemier organisé par l’Alliance Cycliste Flobecquoise. Si les régionaux sont peu représentés, ils se montrent actifs en début de course à l’image de Victor Loy et du jeune Jules Praet qui se glissent dans la première cassure. "Je sors du tour de Liège où je m’étais fixé pour objectif de finir les cinq étapes mais j’ai été arrêté à un tour de la fin. J’ai peut-être gagné du fond mais sur un circuit aussi dur que celui de Flobecq, il faut être au top. J’ai raté le premier coup, j’ai pu revenir dans une contre-attaque mais je n’ai pas pu accompagner les meilleurs jusqu’au bout", confie l’Anvinois de 19 ans qui a déjà beaucoup appris pour sa première saison chez les espoirs. Devant, ils sont quatorze puis bientôt vingt-deux suite au retour d’un groupe au sein duquel on retrouve les gros moteurs comme Van Breussegem et Desmecht. Juste avant la mi-course, les Brabançons Hannes Fabri et Tim Coppens décident de tenter leur chance. Les autres échappés hésitent à réagir et l’écart dépasse bientôt la minute. Sur un circuit exigeant avec la Potteree à monter à douze reprises, les fuyards gèrent à merveille leur entente et vont finalement se disputer la victoire au nez et à la barbe des favoris. Hannes Fabri, qui avait connu les joies d’un premier bouquet en septembre dernier, devance finalement Coppens après soixante kilomètres d’échappée mais la joie était partagée par les deux animateurs de l’épreuve: "On se connait très bien puisque nos compagnes respectives sont sœurs. Nous étions d’ailleurs dans la même équipe la saison passée et nous roulons régulièrement ensemble. Il y a quelques jours, j’ai aidé Tim à décrocher sa troisième victoire alors cette fois, c’était un juste retour des choses de pouvoir m’imposer", commentait Fabri, tout heureux d’offrir un succès à l’équipe Vetrapo.