Pays Vert première-mi-temps: Charlo, Hospied, Herbecq, Nzuzi Nzolani, Leleu, Fosso Gangnang, Dutilleul, Druart, Mundine, Vallera, Dekampener. Pays Vert deuxième mi-temps: Charlo, Bonnier, Di Sciacca, Dubois J., Revercez, Bamenga Bofenda, Vandenborre, Vandeville, Valenti, Dupont, Cortvrint. Le groupe molenbaisien: Fernez, Bouzid, Rey, Lebel, Debuysschère, Rawash, Bulteel, Titeca, Plume, Duchâtelet, Morain, Bomolo, Petit, Vandehove, Bernard. But: 35e Hospied

Certes, ce n’était que le premier match amical de sa préparation. Mais le Pays Vert a déjà montré de bonnes choses sur le terrain d’Houtaing, où avait lieu ce test face à Molenbaix, une valeur sûre de P1. "Oui, j’ai vu des séquences qui m’ont plu, et d’autres moins, notamment sur certains duels défensifs," confirme Pascal Verriest, le nouveau T1 athois.

Le ton est lancé. Aussi souriant qu’il soit, Pascal Verriest est un coach exigeant pour qui la notion de travail est importante. "Ma première impression du Pays Vert confirme ce que je pensais avant d’y débarquer. Le club est très bien structuré et, à tous les étages, les Athois remplissent leurs tâches. J’attends des joueurs qu’ils fassent la même chose. J’ai déjà prévenu certains d’entre eux qu’ils affichaient quelques kilos de trop sur la balance. Mais je ne m’inquiète pas. Il leur reste quelques semaines pour régler ça. Je n’oublie pas non plus que quelques-uns d’entre eux viennent à peine de rentrer de vacances. Nous avons repris lundi dernier, mais il y en a que je n’avais pas encore rencontrés avant ce mardi."

L’ancien joueur de Mouscron et du Racing Tournai a passé l’intégralité de la rencontre debout. "On voit mieux le match qu’en étant assis. Ce n’est pas moi qui vais user la banquette du stade des Géants."

45 minutes pour chacun

Quant à l’analyse purement tactique, difficile de distinguer un plan de jeu arrêté. Normal, pour un premier amical, d’autant plus que hormis le gardien Charlo, Verriest a changé toute son équipe à la mi-temps. "Tout le monde a joué 45 minutes et s’est entraîné pendant les 45 autres. Avec moi, pas question de rester inactif. Quant au schéma tactique, je l’arrêterai plus tard."

Les joueurs semblent en tout cas avoir bien compris le premier message que leur a passé leur entraîneur, à l’image d’un Quentin Hospied au four et au moulin en première mi-temps. "Je me suis préparé en avant-saison, et, oui, je me sens bien. La reprise s’est bien passée. Nous apprenons à connaître le groupe et les nouveaux."

Avec un premier but en récompense des efforts du médian sur une frappe en lucarne. "C’est toujours bon pour le moral, comme l’est cette première victoire." Nouveau test dès ce jeudi pour le Pays Vert, en déplacement à Kluisbergen.