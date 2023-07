Dans la catégorie X30 senior Cup, Matthieu Delbauf est tout simplement allé chercher la victoire. "Pour cette troisième étape, j’ai enfin pu compter sur le châssis que j’attendais depuis décembre dernier, dit le Athois. Il a tenu toutes ses promesses. Il est aussi beau que rapide. J’avais déjà pu m’en rendre compte lors de tests réalisés il y a quelques semaines. Mais c’était sur piste sèche. Ici, on a été embêté par la pluie. Les premiers essais ont été un peu compliqués. Mais on a décidé de changer tous les réglages. Cela s’est avéré beaucoup plus concluant parce que j’ai signé la pôle avec près de deux dixièmes d’avance. C’était plutôt prometteur pour la suite".

Lors de la première manche, malgré un mauvais rapport, le pilote a su éviter le pire en prenant la 4e position. "Lors de la deuxième, je tombe en troisième position après un mauvais départ. Mais grâce à un très bon rythme de course. Enfin, lors de la finale, je me fais un peu voler mon départ. Mais c’est à 90% de ma faute. Je devais plus m’imposer. Heureusement, j’enchaîne meilleur tour sur meilleur tour. J’ai même le deuxième temps en course à quelques centièmes à peine du Champion du monde de Xmasters qui s’alignait à nos côtés. Je parviens à remonter deuxième et premier de ma catégorie. Ce qui me permet de monter finalement sur la plus haute marche du podium en X30 Senior Cup".

À deux manches de la fin de saison, le natif de la cité des Géants a totalement relancé la course au titre. Et le rêve de tripler son sacre est toujours réalisable. Je suis revenu à seize points du leader. Le nouveau châssis de mon kart a donné pleine satisfaction. "Lors des trois premières manches, je roulais avec un bolide abîmé voir cassé à Ostricourt. Cela n’aidait forcément à sortir de bonnes performances".

De peformance, il en fut aussi question pour Mattéo Van de Kerchove en x30 senior. Après quelques déceptions, l’adolescent avait mis le pilotage en pause pour ses études et une semaine de vacances pour se vider la tête. "Je n’avais plus roulé depuis mi-mai. Je prenais donc cette course comme une bonne mise en jambes, même si je n’apprécie pas spécialement le circuit, et comme une préparation pour la prochaine manche européenne qui se déroulera à Genk aussi". Après une journée de jeudi positive, le Kainois se lance pour son chrono sous la pluie alors que le premier groupe avait une piste sèche. "Grâce à des réglages au châssis et dans la transmission, je décroche une belle 12e place. Pour ma première manche, malgré un tête à queue, je termine 15e suite à une pénalité. Je finis 13e de la seconde malgré une belle bagarre. Je fais ensuite 12e, enfin 10e et 11e de la dernière. Au cumul, je termine 30e sur 85 pilotes et décroche enfin ma place pour la finale A".

Une finale que Mattéo terminera 29e "J’ai effectué un départ correct avant de me faire accrocher par-derrière. Je suis reparti dernier, un peu loin du peloton. Au 9e tour, j’ai réussi à faire la jonction. Je poursuis mes efforts pour terminer 29e. Je suis assez content même si un Top 20 aurait été jouable".