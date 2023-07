Déjà vingt ans de beach à l’Ekstension

Seulement entrecoupé d’une pause obligatoire à cause du covid, le tournoi va déjà souffler sa 20e bougie. Et le poids des années ne semble avoir aucun impact sur la réussite. Du 11 au 15 août prochain, ce sont encore des centaines de volleyeurs aguerris ou totalement amateurs qui se défieront sur les trois terrains installés. "À deux grosses semaines de l’événement, on est déjà à 101 équipes inscrites, se réjouit le patron de l’Ekstension. C’est la première fois qu’on atteint une nouvelle fois ce nombre depuis l’arrêt dû au Covid. Et tout cela sans quasiment faire de pub. On a la chance de compter sur des habitués. Certains ne le rateraient jamais ! Ils ne partent pas en vacances à ce moment de l’année car il y a le beach".

Châteaux gonflables, concerts…

Le rendez-vous est notamment prisé par les clubs de la région qui voient là une superbe occasion de se mettre en jambes avant la saison. Et si vous voulez vous joindre à eux, il ne faudra pas tarder. Car les places deviennent rares. "Depuis quelques années, le premier jour est consacré au beach-tennis. Il reste place pour trois équipes. On est complet le samedi et le dimanche. Il reste une dizaine d’équipes disponible pour les confréries le lundi. Pareil le mardi pour les clubs et les entreprises".

Mais rassurez-vous, le beach-volley de l’Ekstension, on peut aussi venir y profiter de l’ambiance sans y jouer. Juste pour assister au spectacle ou passer un bon moment en famille. "L’avantage au Vin D’Bisse, c’est que le site est sécurisé. On peut y installer des châteaux gonflables pour les enfants et des coins plus chill avec des parasols et des sièges pour se poser autour d’un verre. Pour nos vingt ans, on a aussi voulu marquer le coup. On aura deux concerts durant le week-end". On retrouvera notamment The Screaming Elephants qui fêtent eux aussi un anniversaire: leurs dix ans !

Et s’il fallait encore un petit argument pour vous convaincre d’inscrire une équipe, ajoutons que les bénéfices des inscriptions seront reversés à l’ASBL Octobre Rose qui agit contre le cancer du sein. "On a commencé à reverser nos bénéfices lors de la catastrophe de Ghislenghien. On a ensuite aidé d’autres associations de la région comme les Inondés d’Ere… Cela nous tient à cœur".

Sur Facebook: Beach Volley Tournai