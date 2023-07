Tournai a désigné son nouveau coach en la personne de Christophe Landry

En fin de saison dernière, lorsque l’on avait dressé le bilan, Julien Debuchy nous avait confié qu’il espérait faire un pas de côté par rapport à son poste d’entraîneur. Le club s’est donc mis de suite à la recherche d’un nouveau profil. Et il vient de le trouver en la personne de Christophe Landry. "Durant ces dernières années, il évoluait en Fédérale 3 française à Lille Iris et à Roubaix. On a hâte qu’il nous partage son expérience", détaille la direction tournaisienne.